https://1prime.ru/20250225/bespilotniki-855220439.html

Беспилотники смогут контролировать исправность оборудования аэропортов

Беспилотники смогут контролировать исправность оборудования аэропортов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Беспилотники смогут контролировать исправность оборудования аэропортов

Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T03:24+0300

2025-02-25T03:24+0300

2025-02-25T03:24+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования аэропортов России, значительно сократив затраты на процедуры регламентных проверок оборудования, сообщил РИА Новости помощник гендиректора научно-производственной фирмы ООО "НППФ Спектр" Дмитрий Зильберштейн. Процедуры, используемые для летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования, строго регламентированы по времени, периодичности и схемам полета. "Мы предложили проводить работы в аэропортах России по контролю исправности аппаратуры с использованием параметрического (метрологического) оборудования, установленного на электрическом беспилотнике. Испытав его, мы поняли, что это делать можно, и законодательство позволяет выполнять эти процедуры по тем же методикам, по которым летают и пилотируемые воздушные суда, тем более преимущество дрона состоит в дешевизне его эксплуатации и экологичности", - сказал Зильберштейн. В компании пояснили, что до недавнего времени такие контрольные проверки проводились только пилотируемыми воздушными судами-лабораториями. "Беспилотник снимает показания и, обнаружив несоответствие, выполняет регулировку в режиме облета оборудования, после чего средства радиотехнического обеспечения полетов продолжают работать в штатном режиме", - уточнил представитель научно-производственной фирмы. Кроме того, Зильберштейн добавил, что 90% работ в гражданской авиации осуществляется на земле, где установлены маяки приводов, дальномерные, инструментальные системы захода на посадку, радары. "Они все требуют периодичных проверок. Каких-то раз в год, каких-то раз в полгода. Средства, работающие некорректно, должны быть исключены из эксплуатации, так как это влияет на безопасность полетов", - отметил собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, москва