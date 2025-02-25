https://1prime.ru/20250225/bilayn-855229841.html

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - 25.02.2025, ПРАЙМ

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:01+0300

2025-02-25T11:01+0300

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мошенничество

технологии

общество

билайн

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.

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технологии, общество , билайн