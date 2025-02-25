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"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:01+0300
2025-02-25T11:01+0300
мошенничество
технологии
общество
билайн
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
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технологии, общество , билайн
Мошенничество, Технологии, Общество , Билайн
11:01 25.02.2025
 
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

"Билайн" включил всем своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Билайн
%Билайн - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании.
В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
"Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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