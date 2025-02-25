https://1prime.ru/20250225/bilayn-855229841.html
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:01+0300
2025-02-25T11:01+0300
2025-02-25T11:01+0300
мошенничество
технологии
общество
билайн
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_e67ba48d6e7f7027c905c7bf3435dc85.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
https://1prime.ru/20250224/minstroy-855206888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_b08183d433df6092049babe2fa030c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , билайн
Мошенничество, Технологии, Общество , Билайн
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
"Билайн" включил всем своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании.
В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
"Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
Минстрой России выпустил инструкцию по борьбе с мошенниками в ЖКХ