https://1prime.ru/20250225/bitkoin-855228938.html
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:44+0300
2025-02-25T10:44+0300
2025-02-25T10:44+0300
экономика
финансы
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за последние сутки по состоянию на 10.32 мск на 6,7% - до 89 415,15 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,71%, до 89 412 долларов. Стоимость биткоина находится ниже 90 тысяч впервые с 13 января. Трейдеры проявляют осторожность после того, как с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии.
https://1prime.ru/20250129/chekhiya-854515696.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, биткоин
Экономика, Финансы, Биткоин
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает более чем на 6%, опустившись ниже 90 тысяч долларов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за последние сутки по состоянию на 10.32 мск на 6,7% - до 89 415,15 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,71%, до 89 412 долларов.
Стоимость биткоина находится ниже 90 тысяч впервые с 13 января.
Трейдеры проявляют осторожность после того, как с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии.
В Чехии намерены вложить "миллиарды евро" резервов страны в биткоины