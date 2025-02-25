Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/bitkoin-855228938.html
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:44+0300
2025-02-25T10:44+0300
экономика
финансы
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за последние сутки по состоянию на 10.32 мск на 6,7% - до 89 415,15 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,71%, до 89 412 долларов. Стоимость биткоина находится ниже 90 тысяч впервые с 13 января. Трейдеры проявляют осторожность после того, как с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии.
https://1prime.ru/20250129/chekhiya-854515696.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, биткоин
Экономика, Финансы, Биткоин
10:44 25.02.2025
 
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина падает более чем на 6%, опустившись ниже 90 тысяч долларов

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
© Unsplash/Michael Förtsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за последние сутки по состоянию на 10.32 мск на 6,7% - до 89 415,15 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,71%, до 89 412 долларов.
Стоимость биткоина находится ниже 90 тысяч впервые с 13 января.
Трейдеры проявляют осторожность после того, как с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
В Чехии намерены вложить "миллиарды евро" резервов страны в биткоины
29 января, 09:01
 
ЭкономикаФинансыБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала