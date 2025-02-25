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Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:44+0300

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2025-02-25T10:44+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает почти на 7%, опустившись ниже 90 тысяч долларов, впервые за месяц, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за последние сутки по состоянию на 10.32 мск на 6,7% - до 89 415,15 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,71%, до 89 412 долларов. Стоимость биткоина находится ниже 90 тысяч впервые с 13 января. Трейдеры проявляют осторожность после того, как с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии.

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финансы, биткоин