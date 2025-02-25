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Британия не исключила возвращения России в G7

Британия не исключила возвращения России в G7 - 25.02.2025, ПРАЙМ

Британия не исключила возвращения России в G7

Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T05:49+0300

2025-02-25T05:49+0300

2025-02-25T05:49+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис. В ходе интервью радиостанции Times Radio Джарвиса спросили, следует ли "разрешить" России вновь присоединиться к G7. "Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", - заявил Джарвис в ответ на вопрос. По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения РФ в G7 на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Россию в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, Россия заинтересована в развитии отношений с G20. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.

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