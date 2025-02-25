https://1prime.ru/20250225/britanija-855221562.html
Британия не исключила возвращения России в G7
Британия не исключила возвращения России в G7 - 25.02.2025, ПРАЙМ
Британия не исключила возвращения России в G7
Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:49+0300
2025-02-25T05:49+0300
2025-02-25T05:49+0300
россия
великобритания
рф
москва
дональд трамп
дмитрий песков
мария захарова
мвд
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855221562.jpg?1740451752
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис.
В ходе интервью радиостанции Times Radio Джарвиса спросили, следует ли "разрешить" России вновь присоединиться к G7.
"Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", - заявил Джарвис в ответ на вопрос.
По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения РФ в G7 на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Россию в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.
великобритания
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, рф, москва, дональд трамп, дмитрий песков, мария захарова, мвд, мид рф, мид
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мария Захарова, МВД, МИД РФ, МИД
Британия не исключила возвращения России в G7
Замглавы МВД Джарвис: Британия не исключает возвращения России в G7
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис.
В ходе интервью радиостанции Times Radio Джарвиса спросили, следует ли "разрешить" России вновь присоединиться к G7.
"Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", - заявил Джарвис в ответ на вопрос.
По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения РФ в G7 на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Россию в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара, Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.