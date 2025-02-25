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Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии
Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии - 25.02.2025, ПРАЙМ
Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:59+0300
2025-02-25T15:59+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. "Я могу объявить, что правительство начнет крупнейшее стабильное увеличение оборонных расходов с окончания холодной войны. Мы выполним свое обязательство тратить на оборону 2,5% ВВП, но перенесем его на более поздний срок, чтобы достичь этого уровня в 2027 году", - сказал он, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:59 25.02.2025
 
Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии

Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы Британии до 2,5% ВВП

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году.
"Я могу объявить, что правительство начнет крупнейшее стабильное увеличение оборонных расходов с окончания холодной войны. Мы выполним свое обязательство тратить на оборону 2,5% ВВП, но перенесем его на более поздний срок, чтобы достичь этого уровня в 2027 году", - сказал он, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента.
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