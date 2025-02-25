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Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП - 25.02.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП
Дефицит бюджета Германии, по предварительным подсчетам, в 2024 году вырос на 15 миллиардов евро – до 118,8 миллиарда евро (2,8% ВВП), сообщает Федеральное... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:21+0300
2025-02-25T13:21+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Германии, по предварительным подсчетам, в 2024 году вырос на 15 миллиардов евро – до 118,8 миллиарда евро (2,8% ВВП), сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). "Дефицит государственного финансирования, по предварительным подсчетам, составил 118,8 миллиарда евро в 2024 году… Таким образом, дефицит государственного бюджета, был на 15 миллиардов евро больше, чем в 2023 году", - говорится в пресс-релизе ведомства. Дефицит госбюджета достиг 2,8% ВВП в 2024 году. Годом ранее это значение составляло 2,5%. Бюджетные доходы за год увеличились на 4,8% - до 2,01 триллиона евро, расходы выросли на 5,3% - до 2,13 триллиона евро.
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германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
13:21 25.02.2025
 
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП

Destatis: дефицит бюджета ФРГ в 2024 году вырос до 118,8 миллиарда евро

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Германии, по предварительным подсчетам, в 2024 году вырос на 15 миллиардов евро – до 118,8 миллиарда евро (2,8% ВВП), сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Дефицит государственного финансирования, по предварительным подсчетам, составил 118,8 миллиарда евро в 2024 году… Таким образом, дефицит государственного бюджета, был на 15 миллиардов евро больше, чем в 2023 году", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Дефицит госбюджета достиг 2,8% ВВП в 2024 году. Годом ранее это значение составляло 2,5%.
Бюджетные доходы за год увеличились на 4,8% - до 2,01 триллиона евро, расходы выросли на 5,3% - до 2,13 триллиона евро.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии
10:19
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
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