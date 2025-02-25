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Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП

Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП - 25.02.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета ФРГ вырос до 2,8 процента ВВП

Дефицит бюджета Германии, по предварительным подсчетам, в 2024 году вырос на 15 миллиардов евро – до 118,8 миллиарда евро (2,8% ВВП), сообщает Федеральное... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:21+0300

2025-02-25T13:21+0300

2025-02-25T13:21+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Германии, по предварительным подсчетам, в 2024 году вырос на 15 миллиардов евро – до 118,8 миллиарда евро (2,8% ВВП), сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). "Дефицит государственного финансирования, по предварительным подсчетам, составил 118,8 миллиарда евро в 2024 году… Таким образом, дефицит государственного бюджета, был на 15 миллиардов евро больше, чем в 2023 году", - говорится в пресс-релизе ведомства. Дефицит госбюджета достиг 2,8% ВВП в 2024 году. Годом ранее это значение составляло 2,5%. Бюджетные доходы за год увеличились на 4,8% - до 2,01 триллиона евро, расходы выросли на 5,3% - до 2,13 триллиона евро.

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германия

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германия