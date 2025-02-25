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На всей территории Чили отключилась электроэнергия - 25.02.2025, ПРАЙМ
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На всей территории Чили отключилась электроэнергия
На всей территории Чили отключилась электроэнергия - 25.02.2025, ПРАЙМ
На всей территории Чили отключилась электроэнергия
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T23:10+0300
2025-02-25T23:35+0300
энергетика
электроэнергия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев - ПРАЙМ. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный энергооператор и убедился корреспондент РИА Новости. "В 15.16 (21.16 мск) произошло отключение электроэнергии от Арики (регион на севере Чили – ред.) до региона Лос-Лагос (область ближе к югу Чили – ред.)", - говорится в сообщении национального координатора электроэнергии. Оператор запустил план восстановления энергоснабжения, проводится расследование причин произошедшего. По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном регионе есть перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, остановилось метро. Многих сотрудников отпустили домой, из-за чего на автобусных остановках скопилось большое количество людей. Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы для поддержания работы и обеспечения полетов. Министерство здравоохранения сообщило, что у больниц есть резервные мощности для работы в течении нескольких часов.Национальный координатор электроэнергии и МВД страны сообщили, что массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой."Отключение электроэнергии... спровоцировано отключением системы передачи на севере (страны)", - сообщил оператор в соцсети X.В свою очередь, глава МВД Каролина Тоа отметила, что произошедшее - это неполадки в системе. "Мы не стали целью какой-либо атаки", - приводит телеканал 24 Horas слова министра.Она добавила, что рассчитывает на скорое восстановление энергосистемы страны.Министерство транспорта Чили сообщило, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к нарушению в работе светофоров, власти просят граждан воздержаться от поездок."Из-за большого числа неработающих светофоров (просим) передвигаться осторожно и воздержаться от поездок", - говорится в сообщении ведомства в X.Министерство также сообщило, что из-за неработающего метро в столичном регионе увеличено число автобусов.
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электроэнергия, чили
Энергетика, электроэнергия, ЧИЛИ
23:10 25.02.2025 (обновлено: 23:35 25.02.2025)
 
На всей территории Чили отключилась электроэнергия

Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев - ПРАЙМ. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный энергооператор и убедился корреспондент РИА Новости.
"В 15.16 (21.16 мск) произошло отключение электроэнергии от Арики (регион на севере Чили – ред.) до региона Лос-Лагос (область ближе к югу Чили – ред.)", - говорится в сообщении национального координатора электроэнергии.
Оператор запустил план восстановления энергоснабжения, проводится расследование причин произошедшего.
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По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном регионе есть перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, остановилось метро. Многих сотрудников отпустили домой, из-за чего на автобусных остановках скопилось большое количество людей.
Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы для поддержания работы и обеспечения полетов.
Министерство здравоохранения сообщило, что у больниц есть резервные мощности для работы в течении нескольких часов.
Национальный координатор электроэнергии и МВД страны сообщили, что массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой.
"Отключение электроэнергии... спровоцировано отключением системы передачи на севере (страны)", - сообщил оператор в соцсети X.
В свою очередь, глава МВД Каролина Тоа отметила, что произошедшее - это неполадки в системе. "Мы не стали целью какой-либо атаки", - приводит телеканал 24 Horas слова министра.
Она добавила, что рассчитывает на скорое восстановление энергосистемы страны.
Министерство транспорта Чили сообщило, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к нарушению в работе светофоров, власти просят граждан воздержаться от поездок.
"Из-за большого числа неработающих светофоров (просим) передвигаться осторожно и воздержаться от поездок", - говорится в сообщении ведомства в X.
Министерство также сообщило, что из-за неработающего метро в столичном регионе увеличено число автобусов.
 
ЭнергетикаэлектроэнергияЧИЛИ
 
 
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