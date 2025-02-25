Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250225/danone-855232169.html
Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды
Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды - 25.02.2025, ПРАЙМ
Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным доначисление АО "Эйч энд Эн", бывшему российскому подразделению крупного... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:12+0300
2025-02-25T12:12+0300
финансы
danone
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/57/841095743_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_39c2549d1be6a52cc70a24154e2354b7.jpg
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным доначисление АО "Эйч энд Эн", бывшему российскому подразделению крупного французского производителя молочной продукции Danone, налога на дивиденды, выплаченные в адрес материнской французской компании. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу компании на решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу. Первая инстанция в сентябре отклонила заявление АО "Эйч энд Эн", в котором оно просило признать незаконным решение межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 от 15 января 2024 года в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 год в размере около 742 миллионов рублей; и налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ, в размере более 41 миллиона рублей за 2020 год и около 53 миллионов рублей за 2021 год. Кроме того, АО "Эйч энд Эн" оспаривало соответствующие суммы пени и штрафов. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре того же года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth &amp; Nutrition (H&amp;N). В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
https://1prime.ru/20240819/danone--850973611.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/57/841095743_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_150bcdb233abf06abbea444a82c47a8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, danone, суд
Финансы, Danone, суд
12:12 25.02.2025
 
Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды

Апелляция поддержала доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛоготип Danone
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным доначисление АО "Эйч энд Эн", бывшему российскому подразделению крупного французского производителя молочной продукции Danone, налога на дивиденды, выплаченные в адрес материнской французской компании.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу компании на решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.
Первая инстанция в сентябре отклонила заявление АО "Эйч энд Эн", в котором оно просило признать незаконным решение межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 от 15 января 2024 года в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 год в размере около 742 миллионов рублей; и налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ, в размере более 41 миллиона рублей за 2020 год и около 53 миллионов рублей за 2021 год. Кроме того, АО "Эйч энд Эн" оспаривало соответствующие суммы пени и штрафов.
Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре того же года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N).
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Суд рассмотрит спор преемника Danone в России с ФНС
19 августа 2024, 11:13
 
ФинансыDanoneсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала