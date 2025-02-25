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Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды

Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды - 25.02.2025, ПРАЙМ

Суд поддержал доначисление преемнику Danone в России налога на дивиденды

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным доначисление АО "Эйч энд Эн", бывшему российскому подразделению крупного... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:12+0300

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2025-02-25T12:12+0300

финансы

danone

суд

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным доначисление АО "Эйч энд Эн", бывшему российскому подразделению крупного французского производителя молочной продукции Danone, налога на дивиденды, выплаченные в адрес материнской французской компании. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу компании на решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу. Первая инстанция в сентябре отклонила заявление АО "Эйч энд Эн", в котором оно просило признать незаконным решение межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 от 15 января 2024 года в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 год в размере около 742 миллионов рублей; и налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ, в размере более 41 миллиона рублей за 2020 год и около 53 миллионов рублей за 2021 год. Кроме того, АО "Эйч энд Эн" оспаривало соответствующие суммы пени и штрафов. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре того же года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N). В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

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финансы, danone, суд