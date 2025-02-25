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Лавров провел встречу с президентом Ирана

Лавров провел встречу с президентом Ирана - 25.02.2025, ПРАЙМ

Лавров провел встречу с президентом Ирана

В ходе визита в Тегеран министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает корреспондент РИА Новости. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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ТЕГЕРАН, 25 фев - ПРАЙМ. В ходе визита в Тегеран министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает корреспондент РИА Новости.Перед этим Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи, с которым обсудил ситуацию в Сирии, возможности урегулирования вопроса вокруг иранской ядерной программы, а также другие актуальные темы. Кроме того, Лавров поделился с министром иностранных дел Ирана своими оценками контактов между Москвой и Вашингтоном.Визит проходит на фоне политики максимального давления на Иран, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, и возобновившейся дискуссии вокруг ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году, в течение первого срока Трампа.Решение США о выходе из нее побудило Иран отказаться от соблюдения части своих обязательств в рамках этого соглашения, что позволило Тегерану развивать свою атомную программу.С началом своего второго президентского срока Трамп заявил, что Иран находится на пороге создания ядерного оружия, и США намерены этого не допустить, при этом выразив готовность заключить с Ираном новое соглашение.После переговоров с Лавровым глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке до тех пор, пока США продолжают политику максимального давления на Иран.

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сша, иран, сергей лавров, мид, тегеран