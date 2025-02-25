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DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США

DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США - 25.02.2025, ПРАЙМ

DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США

Некоторые работники департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к ключевым финансовым системам Национальных институтов здоровья США (НИЗ),... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:49+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Некоторые работники департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к ключевым финансовым системам Национальных институтов здоровья США (НИЗ), которые управляют бюджетами, закупками и другими важными процессами, сообщает портал WIRED со ссылкой на источники и внутренние документы НИЗ. "Четыре представителя DOGE были назначены в НИЗ", – говорится в сообщении. У всех четырех сотрудников, связанных с DOGE, имеются рабочие электронные почтовые адреса, привязанные к НИЗ. Внутренние документы, изученные WIRED, показывают, что трое из этих сотрудников работают в департаменте, который управляет центральной бизнес-системой НИЗ. Эта система охватывает такие области, как финансы, бюджет, закупки, управление имуществом и отслеживание грантов.

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