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DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США - 25.02.2025, ПРАЙМ
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DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США
DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США - 25.02.2025, ПРАЙМ
DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США
Некоторые работники департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к ключевым финансовым системам Национальных институтов здоровья США (НИЗ),... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Некоторые работники департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к ключевым финансовым системам Национальных институтов здоровья США (НИЗ), которые управляют бюджетами, закупками и другими важными процессами, сообщает портал WIRED со ссылкой на источники и внутренние документы НИЗ. "Четыре представителя DOGE были назначены в НИЗ", – говорится в сообщении. У всех четырех сотрудников, связанных с DOGE, имеются рабочие электронные почтовые адреса, привязанные к НИЗ. Внутренние документы, изученные WIRED, показывают, что трое из этих сотрудников работают в департаменте, который управляет центральной бизнес-системой НИЗ. Эта система охватывает такие области, как финансы, бюджет, закупки, управление имуществом и отслеживание грантов.
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сша, технологии
США, Технологии
11:49 25.02.2025
 
DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США

Wired: DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Некоторые работники департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к ключевым финансовым системам Национальных институтов здоровья США (НИЗ), которые управляют бюджетами, закупками и другими важными процессами, сообщает портал WIRED со ссылкой на источники и внутренние документы НИЗ.
"Четыре представителя DOGE были назначены в НИЗ", – говорится в сообщении.
У всех четырех сотрудников, связанных с DOGE, имеются рабочие электронные почтовые адреса, привязанные к НИЗ. Внутренние документы, изученные WIRED, показывают, что трое из этих сотрудников работают в департаменте, который управляет центральной бизнес-системой НИЗ. Эта система охватывает такие области, как финансы, бюджет, закупки, управление имуществом и отслеживание грантов.
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