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Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам
Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам
Стоимость доллара к другим мировым валютам во вторник днем слабо меняется после публикации данных по ВВП Германии, теперь же рынки ожидают выхода... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:02+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам во вторник днем слабо меняется после публикации данных по ВВП Германии, теперь же рынки ожидают выхода макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару слабо увеличивался - до 1,0471 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене незначительно поднимался - до 149,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) символически снижался - на 0,02%, до 106,65 пункта. Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сохранило оценку снижения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года на уровне 0,2% в квартальном выражении. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале снизился также на 0,2%, что совпало с предварительной оценкой. Теперь инвесторы ожидают статистики из США от аналитической Conference Board. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия потребителей в США в феврале снизился до 103 пунктов с уровня января в 104,1 пункта.
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рынки, торги, сша, conference board
Экономика, Рынки, Торги, США, Conference Board
Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам
Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам во вторник
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам во вторник днем слабо меняется после публикации данных по ВВП Германии, теперь же рынки ожидают выхода макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару слабо увеличивался - до 1,0471 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене незначительно поднимался - до 149,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) символически снижался - на 0,02%, до 106,65 пункта.
Ранее во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сохранило оценку снижения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года на уровне 0,2% в квартальном выражении. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале снизился также на 0,2%, что совпало с предварительной оценкой.
Теперь инвесторы ожидают статистики из США от аналитической Conference Board. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия потребителей в США в феврале снизился до 103 пунктов с уровня января в 104,1 пункта.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей