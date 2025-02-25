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Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей - 25.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей, впервые с августа прошлого года, следует из данных торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:12+0300
2025-02-25T14:12+0300
2025-02-25T14:12+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей, впервые с августа прошлого года, следует из данных торгов. К 14.05 мск курс доллара падает на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия, до 85,20 рубля, а минутами ранее опускался до 84,97 рубля – минимума с 30 августа. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20241227/bank-rossii-853904022.html
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доллар сша, рубль, курсы валют
Экономика, Доллар США, рубль, курсы валют
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей, впервые с августа прошлого года, следует из данных торгов.
К 14.05 мск курс доллара падает на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия, до 85,20 рубля, а минутами ранее опускался до 84,97 рубля – минимума с 30 августа.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют