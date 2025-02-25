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Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 25.02.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0498 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 149,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 106,39 пункта. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за 2024 год. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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доллар сша, курсы валют, евро, иена