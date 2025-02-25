Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/dollar-855249056.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:20+0300
2025-02-25T19:20+0300
экономика
доллар сша
курсы валют
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc78bae43ec83615a543793ad91afdb.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0498 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 149,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 106,39 пункта. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за 2024 год. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
https://1prime.ru/20250225/dollar-855238384.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc6be39544b3d864900ef496f700288e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар сша, курсы валют, евро, иена
Экономика, Доллар США, курсы валют, евро, иена
19:20 25.02.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0498 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 149,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 106,39 пункта.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
14:12
В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за 2024 год. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
 
ЭкономикаДоллар СШАкурсы валютевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала