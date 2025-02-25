https://1prime.ru/20250225/dollar-855249056.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 25.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:20+0300
2025-02-25T19:20+0300
2025-02-25T19:20+0300
экономика
доллар сша
курсы валют
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc78bae43ec83615a543793ad91afdb.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0498 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 149,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 106,39 пункта. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за 2024 год. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
https://1prime.ru/20250225/dollar-855238384.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc6be39544b3d864900ef496f700288e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар сша, курсы валют, евро, иена
Экономика, Доллар США, курсы валют, евро, иена
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0498 доллара за евро с 1,0468 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 149,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 149,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 106,39 пункта.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за 2024 год. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).