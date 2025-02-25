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В Госдуму внесли проект о возможности консервации пустующих МКД - 25.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о возможности консервации пустующих МКД
В Госдуму внесли проект о возможности консервации пустующих МКД - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о возможности консервации пустующих МКД
В Государственную Думу был представлен законопроект, предлагающий закрепить на законодательном уровне возможность временной приостановки эксплуатации... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:59+0300
2025-02-25T13:22+0300
недвижимость
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В Государственную Думу был представлен законопроект, предлагающий закрепить на законодательном уровне возможность временной приостановки эксплуатации (консервации) незаселенных многоквартирных домов (МКД). Текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы.Инициаторами данного законопроекта сенаторы Андрей Шевченко, Анатолий Широков, Сахамин Афанасьев, Елена Шумилова и Ольга Епифанова, а также глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред Павел Качкаев. Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение безопасности граждан, сохранности имущества (включая имущество частных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также государственную и муниципальную собственность), и повышение энергоэффективности объектов ЖКХ. Для достижения этих целей предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность консервации пустующих многоквартирных домов.В настоящее время многие жители России сталкиваются с проблемами, связанными с проживанием в частично или полностью незаселенных домах. Собственники квартир часто оставляют свое жилье без присмотра и перестают его содержать, что негативно сказывается на работе общедомовых систем. В частности, это приводит к нарушению теплового контура здания, особенно в холодное время года (например, из-за открытых окон или разбитых стекол), что, в свою очередь, вызывает ускоренный износ инженерных коммуникаций и увеличивает риск аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, низкая заселенность приводит к неэффективному использованию ресурсов во внутридомовых системах, особенно ночью, что в зимних условиях, особенно на Крайнем Севере, может привести к замерзанию этих систем. Несанкционированное проникновение посторонних лиц в заброшенные квартиры может повлечь за собой противоправные действия и причинение вреда другим жильцам, включая угрозу их жизни и здоровью.В законопроекте подчеркивается, что под консервацией пустующего дома подразумевается комплекс мер, направленных на временное прекращение его эксплуатации, включая переселение оставшихся жильцов (собственников и нанимателей) и освобождение нежилых помещений.Предлагается установить, что решение о консервации пустующего многоквартирного дома может быть принято на основаниях и в порядке, определяемых Правительством РФ. Принимать решения о признании дома подлежащим консервации и о самой консервации должна специальная комиссия, создаваемая органом государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления в порядке, установленном правительством РФ.В документе отмечается, будет предусмотрено обеспечение жилищных прав нанимателей и собственников жилых помещений в подлежащих консервации домах по аналогии с нормами Жилищного кодекса, применяемыми в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, вносятся соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ, дополняющие условия изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.По мнению авторов инициативы, его принятие позволит решить существующие проблемы, повысить эффективность использования жилищного фонда и приведет к положительным социально-экономическим последствиям.
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недвижимость, госдума
Недвижимость, Недвижимость, Госдума
12:59 25.02.2025 (обновлено: 13:22 25.02.2025)
 
В Госдуму внесли проект о возможности консервации пустующих МКД

В ГД внесли проект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В Государственную Думу был представлен законопроект, предлагающий закрепить на законодательном уровне возможность временной приостановки эксплуатации (консервации) незаселенных многоквартирных домов (МКД). Текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы.
Инициаторами данного законопроекта сенаторы Андрей Шевченко, Анатолий Широков, Сахамин Афанасьев, Елена Шумилова и Ольга Епифанова, а также глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред Павел Качкаев.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение безопасности граждан, сохранности имущества (включая имущество частных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также государственную и муниципальную собственность), и повышение энергоэффективности объектов ЖКХ. Для достижения этих целей предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность консервации пустующих многоквартирных домов.
В настоящее время многие жители России сталкиваются с проблемами, связанными с проживанием в частично или полностью незаселенных домах. Собственники квартир часто оставляют свое жилье без присмотра и перестают его содержать, что негативно сказывается на работе общедомовых систем. В частности, это приводит к нарушению теплового контура здания, особенно в холодное время года (например, из-за открытых окон или разбитых стекол), что, в свою очередь, вызывает ускоренный износ инженерных коммуникаций и увеличивает риск аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, низкая заселенность приводит к неэффективному использованию ресурсов во внутридомовых системах, особенно ночью, что в зимних условиях, особенно на Крайнем Севере, может привести к замерзанию этих систем. Несанкционированное проникновение посторонних лиц в заброшенные квартиры может повлечь за собой противоправные действия и причинение вреда другим жильцам, включая угрозу их жизни и здоровью.
В законопроекте подчеркивается, что под консервацией пустующего дома подразумевается комплекс мер, направленных на временное прекращение его эксплуатации, включая переселение оставшихся жильцов (собственников и нанимателей) и освобождение нежилых помещений.
Предлагается установить, что решение о консервации пустующего многоквартирного дома может быть принято на основаниях и в порядке, определяемых Правительством РФ. Принимать решения о признании дома подлежащим консервации и о самой консервации должна специальная комиссия, создаваемая органом государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления в порядке, установленном правительством РФ.
В документе отмечается, будет предусмотрено обеспечение жилищных прав нанимателей и собственников жилых помещений в подлежащих консервации домах по аналогии с нормами Жилищного кодекса, применяемыми в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, вносятся соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ, дополняющие условия изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
По мнению авторов инициативы, его принятие позволит решить существующие проблемы, повысить эффективность использования жилищного фонда и приведет к положительным социально-экономическим последствиям.
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