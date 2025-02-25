https://1prime.ru/20250225/doverie-855234035.html

В Кремле высказались о доверии России к США

В Кремле высказались о доверии России к США - 25.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле высказались о доверии России к США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:38+0300

2025-02-25T12:38+0300

2025-02-25T12:38+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь "Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет лит президент РФ Владимир Путин американцам.Он также добавил, что России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия.

https://1prime.ru/20250225/peskov-855232864.html

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