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В Кремле высказались о доверии России к США
В Кремле высказались о доверии России к США - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле высказались о доверии России к США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:38+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь "Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет лит президент РФ Владимир Путин американцам.Он также добавил, что России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия.
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россия, сша, общество
Политика, РОССИЯ, США, Общество
В Кремле высказались о доверии России к США
Песков о доверии России к США: чтобы доверять им, надо пройти серьезный путь
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь
"Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет лит президент РФ Владимир Путин американцам.
Он также добавил, что России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия.
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США