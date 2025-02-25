https://1prime.ru/20250225/dvf-855221416.html

В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы

В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы - 25.02.2025, ПРАЙМ

В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы для использования | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T05:37+0300

2025-02-25T05:37+0300

2025-02-25T05:37+0300

экономика

технологии

общество

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855221416.jpg?1740451025

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы для использования в марикультуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Технологию получения устойчивого стада триплоидной устрицы разработали ученые Института Мирового океана ДВФУ. Специалистам удалось достичь планки жизнеспособной молоди на уровне 50%, в обычных условиях до товарного размера дорастают только 30%", - сообщили в вузе. Там добавили, что триплоидных устриц отличает три набора хромосом, это позволяет им направлять всю свою энергию на рост и развитие массы вместо размножения. Для получения триплоидных особей впервые в практике дальневосточной аквакультуры специалисты использовали метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas. Он заключается в кратковременном изменении температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками. "Ученые оценивали эффективность использования данного метода, отслеживали выживаемость и развитие личинок, а также рост и развитие устрицы в реальных производственных условиях на базе компании "Дальстам-Марин". Общая выживаемость триплоидных личинок была выше в 2,4 раза в отличие от диплоидных. К 22 месяцам выращивания устриц 80,9 % триплоидных особей достигли коммерческого размера, доля диплоидных устриц к этому моменту была невысока, составив 57,9 %", - отметили в вузе. Там добавили, что проведенное исследование обозначило перспективу применения метода тепловой индукции для дальнейшего получения триплоидной устрицы в коммерческих целях.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , владивосток