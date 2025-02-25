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В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы
В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы - 25.02.2025, ПРАЙМ
В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы для использования | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:37+0300
2025-02-25T05:37+0300
2025-02-25T05:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы для использования в марикультуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Технологию получения устойчивого стада триплоидной устрицы разработали ученые Института Мирового океана ДВФУ. Специалистам удалось достичь планки жизнеспособной молоди на уровне 50%, в обычных условиях до товарного размера дорастают только 30%", - сообщили в вузе.
Там добавили, что триплоидных устриц отличает три набора хромосом, это позволяет им направлять всю свою энергию на рост и развитие массы вместо размножения. Для получения триплоидных особей впервые в практике дальневосточной аквакультуры специалисты использовали метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas. Он заключается в кратковременном изменении температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками.
"Ученые оценивали эффективность использования данного метода, отслеживали выживаемость и развитие личинок, а также рост и развитие устрицы в реальных производственных условиях на базе компании "Дальстам-Марин". Общая выживаемость триплоидных личинок была выше в 2,4 раза в отличие от диплоидных. К 22 месяцам выращивания устриц 80,9 % триплоидных особей достигли коммерческого размера, доля диплоидных устриц к этому моменту была невысока, составив 57,9 %", - отметили в вузе.
Там добавили, что проведенное исследование обозначило перспективу применения метода тепловой индукции для дальнейшего получения триплоидной устрицы в коммерческих целях.
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технологии, общество , владивосток
Экономика, Технологии, Общество , Владивосток
В ДВФУ разработали технологию получения устойчивого стада устрицы
ДВФУ разработал технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию получения устойчивого стада быстрорастущей триплоидной устрицы для использования в марикультуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Технологию получения устойчивого стада триплоидной устрицы разработали ученые Института Мирового океана ДВФУ. Специалистам удалось достичь планки жизнеспособной молоди на уровне 50%, в обычных условиях до товарного размера дорастают только 30%", - сообщили в вузе.
Там добавили, что триплоидных устриц отличает три набора хромосом, это позволяет им направлять всю свою энергию на рост и развитие массы вместо размножения. Для получения триплоидных особей впервые в практике дальневосточной аквакультуры специалисты использовали метод тепловой индукции организменной полиплоидии у тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas. Он заключается в кратковременном изменении температуры воды в емкости с оплодотворенными яйцеклетками.
"Ученые оценивали эффективность использования данного метода, отслеживали выживаемость и развитие личинок, а также рост и развитие устрицы в реальных производственных условиях на базе компании "Дальстам-Марин". Общая выживаемость триплоидных личинок была выше в 2,4 раза в отличие от диплоидных. К 22 месяцам выращивания устриц 80,9 % триплоидных особей достигли коммерческого размера, доля диплоидных устриц к этому моменту была невысока, составив 57,9 %", - отметили в вузе.
Там добавили, что проведенное исследование обозначило перспективу применения метода тепловой индукции для дальнейшего получения триплоидной устрицы в коммерческих целях.