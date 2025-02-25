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Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ

Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ - 25.02.2025, ПРАЙМ

Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ

Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для лиц, осуществляющих допуск участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для лиц, осуществляющих допуск участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "В прошлом году был ряд резонансных историй... (Сейчас - ред.) разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ", - сказал руководитель Рособрнадзора на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, Рособрнадзор ввел рекомендации по настройке металлоискателей, которыми пользуются при допуске на Едином государственном экзамене. Также ведомством введены рекомендации по ознакомлению опоздавших участников экзамена с текстом инструкции, которая зачитывается участникам экзамена до начала экзамена. По словам Музаева, существенно переработана и форма акта об удалении участника с экзамена, изменены подходы к заполнению этого акта: исключена возможность неверной трактовки причины удаления, введена возможность подробного изложения обстоятельств нарушения несколькими лицами, ставшими очевидцами этого нарушения, а также самим нарушителем. Также в этом году планируется привлечение родителей обучающихся для осуществления родительского контроля за процедурой допуска участников экзамена. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать Единый государственный экзамен в 2025 году. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

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егэ, образование, школы