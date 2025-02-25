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Эксперт рассказал, сколько стоит зарядка электрокара в Москве - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, сколько стоит зарядка электрокара в Москве
Эксперт рассказал, сколько стоит зарядка электрокара в Москве - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько стоит зарядка электрокара в Москве
Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T03:15+0300
2025-02-25T03:15+0300
бизнес
россия
общество
москва
санкт-петербург
evolute
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар заряжать только ночью, экономия будет вдвое больше, следует из расчетов для РИА Новости независимого эксперта в области электромобилей Василия Чеботарева. "При ежемесячном пробеге 1500 километров владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6,75 до 9 тысяч рублей для бензиновых двигателей... Стоимость зарядки электромобилей тогда выглядит еще более привлекательно - 1-1,5 тысячи рублей (по ночному тарифу в Москве) или 3-4,5 тысячи рублей (по дневному)", - рассказал Чеботарев. Не менее важными факторами, которые экономят деньги владельцев электрокаров, эксперт считает возможность бесплатной парковки во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и бесплатного проезда отечественных электрокаров по федеральным платным автодорогам М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также ЦКАД. По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2024 года было продано 17,8 тысячи электромобилей, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Отечественные марки "Москвич" и Evolute заняли второе и третье места в марочном рейтинге (1,8 и 1,2 тысячи штук соответственно). А первым стал китайский Zeekr, автомобилей которого было продано 7,6 тысячи штук.
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бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, evolute
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Evolute
03:15 25.02.2025
 
Эксперт рассказал, сколько стоит зарядка электрокара в Москве

Эксперт Чеботарев: зарядка электрокара за месяц в Москве обходится в три раза дешевле

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Зарядка электромобиля за месяц в Москве обходится водителям в среднем почти в три раза дешевле, чем заправка авто с бензиновым двигателем, а если электрокар заряжать только ночью, экономия будет вдвое больше, следует из расчетов для РИА Новости независимого эксперта в области электромобилей Василия Чеботарева.
"При ежемесячном пробеге 1500 километров владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6,75 до 9 тысяч рублей для бензиновых двигателей... Стоимость зарядки электромобилей тогда выглядит еще более привлекательно - 1-1,5 тысячи рублей (по ночному тарифу в Москве) или 3-4,5 тысячи рублей (по дневному)", - рассказал Чеботарев.
Не менее важными факторами, которые экономят деньги владельцев электрокаров, эксперт считает возможность бесплатной парковки во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и бесплатного проезда отечественных электрокаров по федеральным платным автодорогам М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток", а также ЦКАД.
По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2024 года было продано 17,8 тысячи электромобилей, что на 26,4% больше, чем годом ранее.
Отечественные марки "Москвич" и Evolute заняли второе и третье места в марочном рейтинге (1,8 и 1,2 тысячи штук соответственно). А первым стал китайский Zeekr, автомобилей которого было продано 7,6 тысячи штук.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГEvolute
 
 
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