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Финансист объяснил, как меняют принцип оплаты за свет

Финансист объяснил, как меняют принцип оплаты за свет - 25.02.2025, ПРАЙМ

Финансист объяснил, как меняют принцип оплаты за свет

Минэнерго анонсировало планы по внедрению нового порядка оплаты счетов за электроэнергию. Об этом рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Осянин, доцент базовой... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T03:03+0300

2025-02-25T03:03+0300

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электричество

оплата за электричество

потребление электричества

электрификация

цены на электричество

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минэнерго анонсировало планы по внедрению нового порядка оплаты счетов за электроэнергию. Об этом рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.Он отметил, что с 1 января в России начали взимать плату за электричество по разным тарифам.Главная цель этого изменения — борьба с незаконным майнингом криптовалют. Теперь Минэнерго стремится сдержать рост цен на электричество путем перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности (по принципу "бери или плати"), а не из фактического потребления.Это позволит оптимизировать строительство сетей и снизить затраты на зарезервированные и невостребованные мощности, а также равномерно распределять нагрузку и уменьшить вероятность аварий и перебоев в электроснабжении.В пояснительной записке к документу Минэнерго указано, что в настоящее время услуги по передаче электроэнергии оплачиваются на основе фактического потребления, но при этом сетевая компания должна поддерживать заявленные мощности. Расходы на зарезервированные и неиспользованные мощности распределяются между всеми потребителями в регионе, что приводит к повышению тарифов на электроэнергию."Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети", - пояснил Осянин.Для реализации новации может потребоваться внедрение современных технологий учета и передачи данных. Это включает установку умных счетчиков, которые могут автоматически фиксировать потребление и передавать данные в режиме реального времени, заключил эксперт.

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