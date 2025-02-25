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СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине
СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине
ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине, передает британское издание Guardian со ссылкой на доклад Центра исследований... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:37+0300
2025-02-25T13:37+0300
энергетика
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украина
газ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине, передает британское издание Guardian со ссылкой на доклад Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA).Согласно данным центра, Европа закупила у России ископаемого топлива на 22 миллиарда евро, но выделила только 19 миллиардов евро на поддержку Киева. Кроме того, за третий год конфликта на Украине страны-члены ЕС купили российской нефти и газа на 21,9 миллиарда евро, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с зависимостью континента от российского топлива.Отмечается, что эта сумма на одну шестую часть больше, чем 18,7 миллиарда евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году, согласно трекеру Кильского института мировой экономики (IfW Kiel). В 2024 календарном году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39 % больше, чем выделил для Украины.В издании также подчеркнули, что Россия заработала 242 миллиарда евро на мировом экспорте ископаемого топлива, а доходы с начала спецоперации "сейчас приближаются к триллионной цифре", поскольку страна адаптируется к санкциям.
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ес, украина, газ
Энергетика, ЕС, УКРАИНА, Газ
13:37 25.02.2025
 
СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине

CREA: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине, передает британское издание Guardian со ссылкой на доклад Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA).
Согласно данным центра, Европа закупила у России ископаемого топлива на 22 миллиарда евро, но выделила только 19 миллиардов евро на поддержку Киева. Кроме того, за третий год конфликта на Украине страны-члены ЕС купили российской нефти и газа на 21,9 миллиарда евро, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с зависимостью континента от российского топлива.
Отмечается, что эта сумма на одну шестую часть больше, чем 18,7 миллиарда евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году, согласно трекеру Кильского института мировой экономики (IfW Kiel). В 2024 календарном году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39 % больше, чем выделил для Украины.
В издании также подчеркнули, что Россия заработала 242 миллиарда евро на мировом экспорте ископаемого топлива, а доходы с начала спецоперации "сейчас приближаются к триллионной цифре", поскольку страна адаптируется к санкциям.
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