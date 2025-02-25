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Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США

Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США - 25.02.2025, ПРАЙМ

Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США

В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:07+0300

2025-02-25T09:07+0300

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политика

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней встречи в Киеве. Об этом пишет газета Daily Mail. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что во время обсуждения ресурсной сделки в Киеве, Зеленский повысил голос на главу министерства финансов США Скотта Бессента,."Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100% фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в публикации. Однако, по информации осведомленных лиц, переговорный процесс проходил в напряженной обстановке. Стороны выражали явное разочарование, поскольку США рассчитывали на положительный исход в отношении предложенной сделки.Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Киева проявили неуважение к Скотту Бессенту в ходе его первого визита в Украину, отказавшись заключать соглашение. Трамп заявлял, что Зеленский был "недоступен" и, предположительно, "спал" в момент прибытия Бессента, который потратил много времени на дорогу в Киев.Трамп также обвинял киевские власти в том, что они сорвали договоренность, обеспечивающую доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, "не слишком удачный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну". Он подчеркнул, что европейские страны получают выгоду от ситуации, в то время как США безвозмездно предоставляют Украине финансовые средства.

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, financial times, киев