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Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США
В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:07+0300
2025-02-25T09:07+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
financial times
киев
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней встречи в Киеве. Об этом пишет газета Daily Mail. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что во время обсуждения ресурсной сделки в Киеве, Зеленский повысил голос на главу министерства финансов США Скотта Бессента,."Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100% фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в публикации. Однако, по информации осведомленных лиц, переговорный процесс проходил в напряженной обстановке. Стороны выражали явное разочарование, поскольку США рассчитывали на положительный исход в отношении предложенной сделки.Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Киева проявили неуважение к Скотту Бессенту в ходе его первого визита в Украину, отказавшись заключать соглашение. Трамп заявлял, что Зеленский был "недоступен" и, предположительно, "спал" в момент прибытия Бессента, который потратил много времени на дорогу в Киев.Трамп также обвинял киевские власти в том, что они сорвали договоренность, обеспечивающую доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, "не слишком удачный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну". Он подчеркнул, что европейские страны получают выгоду от ситуации, в то время как США безвозмездно предоставляют Украине финансовые средства.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, financial times, киев
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Financial Times, Киев
09:07 25.02.2025
 
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США

Киев обвиняют в распространении фейков о беседе Зеленского с главой минфина США

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней встречи в Киеве. Об этом пишет газета Daily Mail.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что во время обсуждения ресурсной сделки в Киеве, Зеленский повысил голос на главу министерства финансов США Скотта Бессента,.
"Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100% фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в публикации.
Однако, по информации осведомленных лиц, переговорный процесс проходил в напряженной обстановке. Стороны выражали явное разочарование, поскольку США рассчитывали на положительный исход в отношении предложенной сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Киева проявили неуважение к Скотту Бессенту в ходе его первого визита в Украину, отказавшись заключать соглашение. Трамп заявлял, что Зеленский был "недоступен" и, предположительно, "спал" в момент прибытия Бессента, который потратил много времени на дорогу в Киев.
Трамп также обвинял киевские власти в том, что они сорвали договоренность, обеспечивающую доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, "не слишком удачный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну". Он подчеркнул, что европейские страны получают выгоду от ситуации, в то время как США безвозмездно предоставляют Украине финансовые средства.
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампFinancial TimesКиев
 
 
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