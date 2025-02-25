https://1prime.ru/20250225/feyk-855224828.html
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США
В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:07+0300
2025-02-25T09:07+0300
2025-02-25T09:07+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
financial times
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней встречи в Киеве. Об этом пишет газета Daily Mail. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что во время обсуждения ресурсной сделки в Киеве, Зеленский повысил голос на главу министерства финансов США Скотта Бессента,."Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100% фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в публикации. Однако, по информации осведомленных лиц, переговорный процесс проходил в напряженной обстановке. Стороны выражали явное разочарование, поскольку США рассчитывали на положительный исход в отношении предложенной сделки.Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Киева проявили неуважение к Скотту Бессенту в ходе его первого визита в Украину, отказавшись заключать соглашение. Трамп заявлял, что Зеленский был "недоступен" и, предположительно, "спал" в момент прибытия Бессента, который потратил много времени на дорогу в Киев.Трамп также обвинял киевские власти в том, что они сорвали договоренность, обеспечивающую доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, "не слишком удачный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну". Он подчеркнул, что европейские страны получают выгоду от ситуации, в то время как США безвозмездно предоставляют Украине финансовые средства.
https://1prime.ru/20250224/zelenskiy-855205912.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, financial times, киев
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Financial Times, Киев
Киев обвинили в распространении фейков о беседе с главой минфина США
Киев обвиняют в распространении фейков о беседе Зеленского с главой минфина США
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ.
В окружении главы минфина США Скотту Бессенту считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского распространяет дезинформацию относительно их недавней встречи в Киеве. Об этом пишет газета Daily Mail
.
Ранее издание Financial Times
со ссылкой на источник сообщало, что во время обсуждения ресурсной сделки в Киеве, Зеленский повысил голос на главу министерства финансов США Скотта Бессента,.
"Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100% фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в публикации.
Однако, по информации осведомленных лиц, переговорный процесс проходил в напряженной обстановке. Стороны выражали явное разочарование, поскольку США рассчитывали на положительный исход в отношении предложенной сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Киева проявили неуважение к Скотту Бессенту в ходе его первого визита в Украину, отказавшись заключать соглашение. Трамп заявлял, что Зеленский был "недоступен" и, предположительно, "спал" в момент прибытия Бессента, который потратил много времени на дорогу в Киев.
Трамп также обвинял киевские власти в том, что они сорвали договоренность, обеспечивающую доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США. Выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, "не слишком удачный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну". Он подчеркнул, что европейские страны получают выгоду от ситуации, в то время как США безвозмездно предоставляют Украине финансовые средства.
"Его уберут". На Западе узнали, какое будущее ждет Зеленского