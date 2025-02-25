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Фьючерсы Уолл-стрит опускаются из-за неопределенности на мировых рынках
Фьючерсы Уолл-стрит опускаются из-за неопределенности на мировых рынках - 25.02.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит опускаются из-за неопределенности на мировых рынках
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник опускаются на неопределенности, которая присутствует на мировых рынках, свидетельствуют данные... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:52+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник опускаются на неопределенности, которая присутствует на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15%, до 43 468 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,48%, до 21 316,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 983,75 пункта. "Сейчас на рынке в значительной степени присутствует неопределенность, что мешает инвесторам принимать решения. Обсуждение пошлин в целом является основным негативным катализатором", - прокомментировала агентству Блумберг директор по инвестициям Skagen AS Александра Моррис (Alexandra Morris). Во вторник вечером аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей в США. Прогнозируется, что в феврале индекс снизился до 103 пунктов с уровня января в 104,1 пункта. В этот же день инвесторы ожидают выступлений представителей Федеральной резервной системы США Майкла Барра (Michael Barr) и главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (Thomas Barkin), на которых можно получить дополнительные сведения относительно планируемой денежно-кредитной политики регулятора.
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рынки, сша, conference board, nasdaq composite
Экономика, Рынки, США, Conference Board, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит опускаются из-за неопределенности на мировых рынках
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются из-за неопределенности на мировых рынках во вторник
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник опускаются на неопределенности, которая присутствует на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15%, до 43 468 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,48%, до 21 316,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 5 983,75 пункта.
"Сейчас на рынке в значительной степени присутствует неопределенность, что мешает инвесторам принимать решения. Обсуждение пошлин в целом является основным негативным катализатором", - прокомментировала агентству Блумберг директор по инвестициям Skagen AS Александра Моррис (Alexandra Morris).
Во вторник вечером аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей в США. Прогнозируется, что в феврале индекс снизился до 103 пунктов с уровня января в 104,1 пункта.
В этот же день инвесторы ожидают выступлений представителей Федеральной резервной системы США Майкла Барра (Michael Barr) и главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (Thomas Barkin), на которых можно получить дополнительные сведения относительно планируемой денежно-кредитной политики регулятора.
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