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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1%
Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 509,2 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.55 мск их стоимость составляла 505,5 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,7 доллара за тысячу кубометров. Со среды они остаются в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был дороже – в середине февраля котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 41%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1%
Биржевые цены на газ в Европе во вторник остаются в ценовом коридоре $500-520
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 509,2 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.55 мск их стоимость составляла 505,5 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,7 доллара за тысячу кубометров.
Со среды они остаются в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был дороже – в середине февраля котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 41%.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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