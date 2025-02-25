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Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов
Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов
Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 7% – до 478 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 7% – до 478 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 509,2 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум 509,8 доллара (-0,2%), ценовой минимум – 472,9 доллара (-7,4%). Последние фьючерсы торговались по 477,5 доллара (-6,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, мировые цены на газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, мировые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов
Биржевые цены на газ в Европе упали на 7%, до $478 за тысячу кубометров
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 7% – до 478 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 509,2 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум 509,8 доллара (-0,2%), ценовой минимум – 472,9 доллара (-7,4%). Последние фьючерсы торговались по 477,5 доллара (-6,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник