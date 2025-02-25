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В ГД внесут проект о предоставлении ветеранам СВО налогового вычета

В ГД внесут проект о предоставлении ветеранам СВО налогового вычета - 25.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о предоставлении ветеранам СВО налогового вычета

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект о предоставлении участникам СВО специального налогового вычета с... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T01:20+0300

2025-02-25T01:20+0300

2025-02-25T01:20+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект о предоставлении участникам СВО специального налогового вычета с суммы, потраченной на приобретение лекарств и медицинских изделий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам эсер Александр Ремезков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Предлагается установить дополнительную форму поддержки участников боевых действий, предоставив им возможность получения вычета по НДФЛ в части расходов на лечение в полном объеме аналогично как для дорогостоящего лечения", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что при этом иные законодательно установленные условия получения вычета не изменяются. Таким образом, налогоплательщику - ветерану боевых действий будет предоставлена возможность получения социального налогового вычета в полном объеме при оплате медицинских услуг, а также в размере стоимости любых лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретаемых ветераном за счет собственных средств. "Наша инициатива направлена на поддержку участников специальной военной операции, которые всё еще вынуждены за собственные средства покупать лекарства и медицинские изделия для лечения и реабилитации после возвращения с фронта", - рассказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что в настоящее время ветераны СВО имеют право на получение бесплатных лекарств и медицинских изделий, а порядок предоставления медикаментов утверждается правительственными документами. "Лекарств из утвержденного списка часто оказывается недостаточно. Для скорейшего восстановления и реабилитации люди вынуждены за свои деньги покупать другие, более эффективные препараты, которые в него не входят. По действующим правилам, часть расходов граждане могут вернуть за счет социального налогового вычета - не более 19 500 рублей при максимальной сумме трат в 150 000 рублей за год. При этом по дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов без ограничения по сумме", - сказал лидер эсеров. По мнению Миронова, предоставление участникам СВО возможности получать налоговый вычет с любой суммы расходов, точно так же, как для дорогостоящего лечения, станет дополнительной и очень важной формой поддержки ветеранов. Депутат Госдумы также напомнил о другой инициативе эсеров: разработке для ветеранов боевых действий государственной программы реабилитации с использованием электронного сертификата, который позволит проходить лечение во всех медицинских организациях России, государственных и частных, без каких-либо ограничений. "Надеюсь, что после запуска этой системы необходимость приобретения лекарств за собственные средства отпадет, и участники СВО смогут проходить лечение только за счет государства", - заключил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, сергей миронов, госдума