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Генсек японского правительства ответил на вопрос о санкциях против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Генсек японского правительства ответил на вопрос о санкциях против России
Генсек японского правительства ответил на вопрос о санкциях против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Генсек японского правительства ответил на вопрос о санкциях против России
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:27+0300
2025-02-25T05:27+0300
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ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России, ограничившись общей фразой о том, что Токио считает необходимыми "действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом". Генассамблея ООН одобрила в понедельник антироссийскую резолюцию по Украине. За неё проголосовали 93 страны, 65 воздержались, 18 были против. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. В ходе пресс-конференции во вторник журналисты попросили генсека кабмина дать оценку ситуации вокруг украинского конфликта на фоне принятия данной резолюции, а также спросили, считают ли власти эффективными антироссийские санкции в то время, когда Вашингтон предпринимает усилия по ведению дальнейших переговоров с Россией. "Двадцать четвертого февраля в ходе специальной сессии ГА ООН была принята резолюция по миру на Украине, представленная Украиной и ЕС, которая была одобрена большинством голосов, включая голос нашей страны", - отметил Хаяси. По его словам, Япония поддерживает эту резолюцию, "считая, что текущие дипломатические усилия, в том числе со стороны США и Европы, важны для завершения многолетнего конфликта и скорейшего достижения справедливого и устойчивого мира, и приветствует ее принятие". Касаясь вопроса про антироссийские санкции, генсекретарь подчеркнул, что Япония "считает, что для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине необходимо действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом". "Данная базовая позиция остается неизменной. Правительство выражает большой интерес к текущим событиям вокруг Украины и продолжит сотрудничать с международным сообществом в соответствии с этой нашей позицией", - добавил он. Кроме этого, Ёсимаса Хаяси уточнил, что в ходе проведенной накануне встречи лидеров стран G7 в формате видеоконференции премьер-министр Японии Сигэру Исиба " выразил готовность продолжать поддержку Украины и санкции против России". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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мировая экономика, украина, япония, рф, владимир путин, оон, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, РФ, Владимир Путин, ООН, ЕС
05:27 25.02.2025
 
Генсек японского правительства ответил на вопрос о санкциях против России

Генсек Японии Хаяси не стал отвечать на вопрос об эффективности санкций против России

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ТОКИО, 25 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России, ограничившись общей фразой о том, что Токио считает необходимыми "действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом".
Генассамблея ООН одобрила в понедельник антироссийскую резолюцию по Украине. За неё проголосовали 93 страны, 65 воздержались, 18 были против. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. В ходе пресс-конференции во вторник журналисты попросили генсека кабмина дать оценку ситуации вокруг украинского конфликта на фоне принятия данной резолюции, а также спросили, считают ли власти эффективными антироссийские санкции в то время, когда Вашингтон предпринимает усилия по ведению дальнейших переговоров с Россией.
"Двадцать четвертого февраля в ходе специальной сессии ГА ООН была принята резолюция по миру на Украине, представленная Украиной и ЕС, которая была одобрена большинством голосов, включая голос нашей страны", - отметил Хаяси.
По его словам, Япония поддерживает эту резолюцию, "считая, что текущие дипломатические усилия, в том числе со стороны США и Европы, важны для завершения многолетнего конфликта и скорейшего достижения справедливого и устойчивого мира, и приветствует ее принятие". Касаясь вопроса про антироссийские санкции, генсекретарь подчеркнул, что Япония "считает, что для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине необходимо действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом".
"Данная базовая позиция остается неизменной. Правительство выражает большой интерес к текущим событиям вокруг Украины и продолжит сотрудничать с международным сообществом в соответствии с этой нашей позицией", - добавил он.
Кроме этого, Ёсимаса Хаяси уточнил, что в ходе проведенной накануне встречи лидеров стран G7 в формате видеоконференции премьер-министр Японии Сигэру Исиба " выразил готовность продолжать поддержку Украины и санкции против России".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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