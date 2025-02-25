https://1prime.ru/20250225/germaniya-855227962.html

Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии

Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии - 25.02.2025, ПРАЙМ

Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии

ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале 2024 года сократился на 0,2% в квартальном... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-25T10:19+0300

экономика

германия

destatis

ес

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале 2024 года сократился на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Таким образом, оценка динамики ВВП страны в четвертом квартале была сохранена. В третьем квартале ВВП вырос на 0,1% в квартальном исчислении, во втором - снизился на 0,3%, в первом - поднялся на 0,2%, указывается в сообщении. А за весь 2024 год ВВП страны сократился на 0,2% (как с сезонной коррекцией, так и без нее). В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале снизился также на 0,2%, что совпало с предварительной оценкой. В третьем и втором кварталах годовое снижение с корректировкой составило по 0,3%, в первом квартале - 0,1%. При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в четвертом квартале прошлого года снизился на 0,4% в годовом выражении после роста на 0,1% в третьем квартале, аналогичного увеличения во втором и снижения на 0,8% - в первом.

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германия, destatis, ес