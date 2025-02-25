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Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки - 25.02.2025, ПРАЙМ
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки
Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:39+0300
2025-02-25T17:39+0300
2025-02-25T17:39+0300
экономика
германия
финансы
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БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. Как следует из годового отчета, бундесбанк уже второй год подряд фиксирует убыток от своей деятельности в размере десятков миллиардов евро, однако по итогам 2023 года чистого убытка удалось избежать благодаря многомиллиардным резервам. Поскольку резервы практически исчерпаны, банк по итогам 2024 года зафиксировал первый с 1979 года убыток в размере 19,2 миллиарда евро. Отмечается, что это является следствием денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках борьбы с инфляцией. Бундесбанк ожидает дальнейших потерь в последующие годы, однако пик считается пройденным.
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германия, финансы, бундесбанк
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Финансы, Бундесбанк
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки
Бундесбанк понес убытки впервые с 1979 года в размере 19,2 миллиардов евро
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка.
Как следует из годового отчета, бундесбанк уже второй год подряд фиксирует убыток от своей деятельности в размере десятков миллиардов евро, однако по итогам 2023 года чистого убытка удалось избежать благодаря многомиллиардным резервам.
Поскольку резервы практически исчерпаны, банк по итогам 2024 года зафиксировал первый с 1979 года убыток в размере 19,2 миллиарда евро. Отмечается, что это является следствием денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках борьбы с инфляцией.
Бундесбанк ожидает дальнейших потерь в последующие годы, однако пик считается пройденным.
Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии