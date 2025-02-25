Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/germaniya-855245463.html
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки - 25.02.2025, ПРАЙМ
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки
Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:39+0300
2025-02-25T17:39+0300
экономика
германия
финансы
бундесбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. Как следует из годового отчета, бундесбанк уже второй год подряд фиксирует убыток от своей деятельности в размере десятков миллиардов евро, однако по итогам 2023 года чистого убытка удалось избежать благодаря многомиллиардным резервам. Поскольку резервы практически исчерпаны, банк по итогам 2024 года зафиксировал первый с 1979 года убыток в размере 19,2 миллиарда евро. Отмечается, что это является следствием денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках борьбы с инфляцией. Бундесбанк ожидает дальнейших потерь в последующие годы, однако пик считается пройденным.
https://1prime.ru/20250225/germaniya-855227962.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_30c5ce17d0adaf80670f94fe1dea26b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, финансы, бундесбанк
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Финансы, Бундесбанк
17:39 25.02.2025
 
Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки

Бундесбанк понес убытки впервые с 1979 года в размере 19,2 миллиардов евро

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© flickr.com / fdecomite
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка.
Как следует из годового отчета, бундесбанк уже второй год подряд фиксирует убыток от своей деятельности в размере десятков миллиардов евро, однако по итогам 2023 года чистого убытка удалось избежать благодаря многомиллиардным резервам.
Поскольку резервы практически исчерпаны, банк по итогам 2024 года зафиксировал первый с 1979 года убыток в размере 19,2 миллиарда евро. Отмечается, что это является следствием денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках борьбы с инфляцией.
Бундесбанк ожидает дальнейших потерь в последующие годы, однако пик считается пройденным.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии
10:19
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯФинансыБундесбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала