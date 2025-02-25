https://1prime.ru/20250225/germaniya-855245463.html

Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки

Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки - 25.02.2025, ПРАЙМ

Центробанк ФРГ впервые с 1979 года понес убытки

Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T17:39+0300

2025-02-25T17:39+0300

2025-02-25T17:39+0300

экономика

германия

финансы

бундесбанк

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БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Германский федеральный банк понес убытки впервые с 1979 года: по итогам 2024 года они составили 19,2 миллиардов евро, сообщается на сайте бундесбанка. Как следует из годового отчета, бундесбанк уже второй год подряд фиксирует убыток от своей деятельности в размере десятков миллиардов евро, однако по итогам 2023 года чистого убытка удалось избежать благодаря многомиллиардным резервам. Поскольку резервы практически исчерпаны, банк по итогам 2024 года зафиксировал первый с 1979 года убыток в размере 19,2 миллиарда евро. Отмечается, что это является следствием денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в рамках борьбы с инфляцией. Бундесбанк ожидает дальнейших потерь в последующие годы, однако пик считается пройденным.

https://1prime.ru/20250225/germaniya-855227962.html

германия

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германия, финансы, бундесбанк