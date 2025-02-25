https://1prime.ru/20250225/gosduma-855230250.html

В ГД предложили признать деятельность Protect Defenders.eu нежелательной

В ГД предложили признать деятельность Protect Defenders.eu нежелательной - 25.02.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили признать деятельность Protect Defenders.eu нежелательной

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:16+0300

2025-02-25T11:16+0300

2025-02-25T11:16+0300

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975716_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_0ad182e2181cf5a013ee4717de397b20.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность сообщества Protect Defenders.eu и сети фондов Human Rights FundersNetwork (HRFN) нежелательной в РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность Protect Defenders.eu и HRFN нежелательной в нашей стране", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По словам парламентария, Запад теряет позиции и вынужден разрабатывать новые стратегии противодействия российскому закону об иностранных агентах. "Беспокойство и раздражение у них вызывает также факт, что все больше стран перенимают российскую модель регулирования в этой сфере. Кукловоды выстраивают новые цепочки финансирования своих агентов влияния для осуществления антироссийской деятельности. Чтобы скрыть правительственных заказчиков, используются фонды-прокладки, подобные созданному Европейской комиссией сообществу НПО "Protect Defenders. eu", - добавил депутат. Как отметил Пискарев, против России работают и специальные дискуссионные площадки, где "доноры" обмениваются технологиями обхода закона об иностранных агентах. "Например, так называемая Сеть фондов, поддерживающих права человека (Human Rights FundersNetwork, HRFN), состоящая из 450 организаций – грантодателей, и многие другие", - рассказал депутат. По словам Пискарева, пакет новых предложений комиссии Госдумы в отношении иноагентов, включая запреты на участие их в образовании и просвещении, а также в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки получать муниципальную поддержку, будет рассмотрен на заседании комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции в среду.

https://1prime.ru/20250116/organizatsiya-854250880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума