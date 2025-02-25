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Госдума приняла закон об особенностях индексации пенсий военных судей

Госдума приняла закон об особенностях индексации пенсий военных судей - 25.02.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об особенностях индексации пенсий военных судей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предусматривается, что индексация... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:50+0300

2025-02-25T13:50+0300

2025-02-25T13:50+0300

экономика

госдума

пенсии

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предусматривается, что индексация пенсий военным судьям осуществляется по решению правительства за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом. Устанавливается, что индексация денежного довольствия, из которого исчисляются пенсии пенсионеров из числа судей военных судов и членов их семей, осуществляется по решению правительства РФ за счет средств, предусмотренных на эти цели федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Также вводится дополнительная надбавка в размере 1,2 тысячи рублей на уход за военными пенсионерами старше 80 лет или являющимся инвалидами I группы. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") отметил, что индексация денежного довольствия, из которого рассчитываются пенсии, позволит компенсировать влияние инфляции и сохранить покупательную способность выплат. По его словам, это особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации, когда рост цен может существенно снизить уровень жизни пенсионеров. "Установление дополнительной надбавки позволит поддержать тех, кто нуждается в посторонней помощи и уходе, что особенно актуально для пожилых людей и инвалидов. Важно отметить, что индексация пенсий и дополнительные надбавки финансируются из средств федерального бюджета, что подчеркивает социальную ответственность государства перед своими гражданами. Принятие этого законопроекта станет еще одним шагом в направлении улучшения пенсионного обеспечения военных судей и повышения их социального статуса. Подобные надбавки должны быть у всех военных пенсионеров", - сказал Чаплин РИА Новости.

https://1prime.ru/20250224/pensii-855193960.html

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госдума, пенсии