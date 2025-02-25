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ГД разрешила переоформлять без торгов договоры по рыболовным участкам

ГД разрешила переоформлять без торгов договоры по рыболовным участкам - 25.02.2025, ПРАЙМ

ГД разрешила переоформлять без торгов договоры по рыболовным участкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 30 декабря 2025 года переоформить без торгов договоры пользования рыболовными участками. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:23+0300

2025-02-25T15:23+0300

2025-02-25T15:23+0300

москва

госдума

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общество

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 30 декабря 2025 года переоформить без торгов договоры пользования рыболовными участками. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях совершенствования подходов, применяемых при заключении договоров пользования рыболовными участками. Речь идет о договорах, которые действовали по состоянию на 1 ноября 2024 года. Вне зависимости от фактических сроков окончания таких договоров законопроект дает пользователям преимущественное право заключить новый договор до 30 декабря 2025 года. Причем право на добычу (вылов) водных биоресурсов по переоформленному договору будет предоставляться на 20 лет плюс оставшаяся часть срока старого договора. Например, если на момент переоформления старый договор мог действовать еще год, то новый переоформляется на 21 год, если два года – то на 22 года и т.д. При этом плата будет взиматься только за 20 лет. Законопроект не обязывает пользователей переоформлять договоры, а лишь предоставляет им такое право. Однако, если действовавший на 1 ноября 2024 года договор не будет переоформлен до конца 2025 года, то по окончании срока его действия он не подлежит переоформлению на новый срок, а участок выставляется на аукцион, сказано в пояснительной записке. Эти изменения призваны стимулировать пользователей к переоформлению договоров. Председатель профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в ходе обсуждения законопроекта сообщил об имеющихся к нему замечаниях у регионов. "Чтобы мы ко второму чтению отработали вопросы, связанные со сроками заключения (договоров - ред.) и со сроками платежей", - пояснил он. При этом депутат заверил, что при доработке законопроекта обязательно будут учтены "интересы отрасли, рыбаков". С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу механизм долгосрочного (на 20 лет) предоставления в пользование рыболовных участков без торгов при условии, что пользователь надлежащим образом исполнял обязательства по ранее действовавшим договорам. По этому механизму участки могут предоставляться для рыболовства в рамках ведения традиционного образа жизни и традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; для промышленного рыболовства; для организации любительского рыболовства. По информации Росрыболовства, в настоящее время 9192 рыболовных участка предоставлены в пользование на основании договоров, в том числе действует порядка 2175 договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб, с разными сроками действия, истекающими в 2024-2035 годах. При этом срок действия около 50% договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб оканчивается в 2027-2029 годах. К анадромным относятся рыбы, которые воспроизводятся в пресной воде, мигрируют в море для нагула, а затем возвращаются в реки для нереста (чавыча, кижуч, кета, горбуша, нерка, семга).

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москва, госдума, росрыболовство, общество