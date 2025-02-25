https://1prime.ru/20250225/gosduma-855241100.html

ГД разрешила в ряде случаев менять срок оповещения о применении пестицидов

ГД разрешила в ряде случаев менять срок оповещения о применении пестицидов - 25.02.2025, ПРАЙМ

ГД разрешила в ряде случаев менять срок оповещения о применении пестицидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий аграриям в экстренных случаях оповещать пчеловодов и население о применении пестицидов не позднее чем... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:38+0300

2025-02-25T15:38+0300

2025-02-25T15:38+0300

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий аграриям в экстренных случаях оповещать пчеловодов и население о применении пестицидов не позднее чем за сутки до их применения. Документ внесен сенаторами Александром Двойных, Сергеем Митиным, Александром Наролиным и депутатом Владимиром Кашиным. Он направлен на совершенствование механизма оповещения населения и пчеловодов о применении пестицидов. Сейчас аграрии, планирующие применение пестицидов, обязаны не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней информировать об этом пчеловодов и жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 7 километров от границ земель и участков, на которых запланирована обработка. Однако иногда сельхозпроизводители вынуждены переносить дату применения пестицидов из-за событий природного характера. В действующем законодательстве нет норм, регулирующих порядок разрешения подобных ситуаций. Законопроект устраняет этот пробел. Он предусматривает, что в случае переноса даты применения пестицидов из-за событий природного характера информация о новой дате должна быть доведена до пчеловодов и населения не позднее чем за 24 часа до их применения. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению, обращая внимание, что в нем не определено количество возможных переносов даты применения пестицидов. Это "может привести к риску злоупотребления таким правом со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих пестициды, и негативно сказаться на деятельности лиц, осуществляющих пчеловодство", допускает кабмин. Профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам также считает целесообразным ко второму чтению "дополнительно проработать законопроект в части обеспечения обоснованности принимаемого решения о переносе сроков применения пестицидов и количества таких переносов".

https://1prime.ru/20250225/zakonoproekt-855240680.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, россия