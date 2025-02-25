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Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург

Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург - 25.02.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении с 2028 до 2065 года нулевого НДС на перевозки по... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T17:24+0300

2025-02-25T17:24+0300

2025-02-25T17:24+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении с 2028 до 2065 года нулевого НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином для обеспечения благоприятных налоговых условий перевозки пассажиров и багажа по этой ВСМ. Законопроект устанавливает нулевую ставку НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в период с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года. Соответствующие изменения вносятся в статьи 164 и 165 Налогового кодекса. Реализация законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, развитию субъектов РФ, по территории которых пройдет ВСМ, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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россия, бизнес, госдума