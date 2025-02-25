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Комитет Госдумы поддержал отмену запрета на создание фирм-"матрешек"

Комитет Госдумы поддержал отмену запрета на создание фирм-"матрешек" - 25.02.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал отмену запрета на создание фирм-"матрешек"

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, отменяющий... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:51+0300

2025-02-25T18:51+0300

2025-02-25T18:51+0300

экономика

госдума

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, отменяющий запрет на создание так называемых фирм-"матрешек". Документ разрешает хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица, - но при обязательном условии, что должности генеральных директоров в этих обществах занимают разные лица. Это позволит ограничить число создаваемых юрлиц в таких цепочках только теми случаями, когда это необходимо для более удобного структурирования бизнеса. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Законопроект "убирает устаревшие запреты, которые мешают бизнесу развиваться, но вводит честные и логичные ограничения, чтобы все это не превращалось в инструмент для махинаций", заявил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов. "Речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу, позволив одной компании быть единственным владельцем другой. Сейчас это запрещено - если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец. Законопроект убирает это ограничение, но вводит важные правила, чтобы все работало честно", - пояснил депутат. По его словам, предлагаемые изменения облегчают рост компаний, позволяют разделить их на специализированные направления и усиливают контроль за их управлением. При этом компания не сможет просто создать цепочку фирм, где каждая владеет следующей, чтобы скрывать деньги или уклоняться от налогов, заверил председатель комитета. Законопроект, по его словам, "запрещает такие махинации, сохраняя упрощения только для тех случаев, где это действительно нужно для бизнеса". При этом уже существующие компании не будут обязаны что-то менять, продолжил он. "Это сделано, чтобы не ломать старые структуры. Например, если компания создана пять лет назад и уже владеет другой фирмой, ничего переделывать не надо. Новые правила будут действовать только для тех, кто создает компании после вступления закона в силу", - сообщил парламентарий. В результате бизнесу будет проще работать, разделив его на несколько направлений - например, производство, доставку и продажи, - а если компания захочет выйти на новые рынки или защитить свою основную деятельность от рисков, то ей будет легче создавать новые юридические лица, пояснил Гаврилов. "И наконец, это поможет навести порядок в корпоративной структуре. Прозрачные правила и ограничения для руководителей снижают риск мошенничества", - добавил он.

https://1prime.ru/20250225/gosduma-855244873.html

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