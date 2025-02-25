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Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России
Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России
Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:34+0300
2025-02-25T10:34+0300
экономика
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ТБИЛИСИ, 25 фев - ПРАЙМ. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. "Это (отказ вводить антироссийские санкции - ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии - ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - заявил премьер журналистам. По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение. В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
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грузия, россия
Экономика, ГРУЗИЯ, РОССИЯ
10:34 25.02.2025
 
Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России

Кобахидзе назвал историческим решение об отказе вводить санкции против России

© CC BY 2.0 / young shanahanФлаг Грузии
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© CC BY 2.0 / young shanahan
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ТБИЛИСИ, 25 фев - ПРАЙМ. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Это (отказ вводить антироссийские санкции - ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии - ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - заявил премьер журналистам.
По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
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ЭкономикаГРУЗИЯРОССИЯ
 
 
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