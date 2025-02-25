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Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России

Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России - 25.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Грузии назвал историческим решение не вводить санкции против России

Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:34+0300

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ТБИЛИСИ, 25 фев - ПРАЙМ. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. "Это (отказ вводить антироссийские санкции - ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии - ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - заявил премьер журналистам. По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение. В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

https://1prime.ru/20250225/sanktsii-855226160.html

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