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Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA
Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA
К концу 2025 года, четыре компании покинули список рейтинга "королей коммерческой недвижимости" в России, говорится в материале издания Forbes. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:20+0300
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экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. К концу 2025 года, четыре компании покинули список рейтинга "королей коммерческой недвижимости" в России, говорится в материале издания Forbes.Среди них были "Комплексные инвестиции", Mall Management Group и фонд недвижимости Morgan Stanley. В список также попала основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA).В то же время, в списке остались такие компании, как "Киевская площадь", "Ташир" и "Сафмар", которые уже ранее занимали лидирующие позиции. Общий доход 30 участников рейтинга превысил $7 млрд, и для входа в топ-30 было достаточно иметь доход в размере $25 млн.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
13:20 25.02.2025
 
Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA

Forbes: рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкIKEA приостанавливает деятельность в России
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. К концу 2025 года, четыре компании покинули список рейтинга "королей коммерческой недвижимости" в России, говорится в материале издания Forbes.
Среди них были "Комплексные инвестиции", Mall Management Group и фонд недвижимости Morgan Stanley. В список также попала основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA).
В то же время, в списке остались такие компании, как "Киевская площадь", "Ташир" и "Сафмар", которые уже ранее занимали лидирующие позиции. Общий доход 30 участников рейтинга превысил $7 млрд, и для входа в топ-30 было достаточно иметь доход в размере $25 млн.
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