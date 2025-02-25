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Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA

Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA - 25.02.2025, ПРАЙМ

Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA

К концу 2025 года, четыре компании покинули список рейтинга "королей коммерческой недвижимости" в России, говорится в материале издания Forbes. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:20+0300

2025-02-25T13:20+0300

2025-02-25T13:20+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. К концу 2025 года, четыре компании покинули список рейтинга "королей коммерческой недвижимости" в России, говорится в материале издания Forbes.Среди них были "Комплексные инвестиции", Mall Management Group и фонд недвижимости Morgan Stanley. В список также попала основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA).В то же время, в списке остались такие компании, как "Киевская площадь", "Ташир" и "Сафмар", которые уже ранее занимали лидирующие позиции. Общий доход 30 участников рейтинга превысил $7 млрд, и для входа в топ-30 было достаточно иметь доход в размере $25 млн.

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