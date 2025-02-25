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Полиция пресекла незаконный оборот красной и черной икры в Подмосковье

Полиция пресекла незаконный оборот красной и черной икры в Подмосковье - 25.02.2025, ПРАЙМ

Полиция пресекла незаконный оборот красной и черной икры в Подмосковье

Полиция пресекла незаконный оборот более шести тонн красной и черной икры в Подмосковье, двое организаторов задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:52+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Полиция пресекла незаконный оборот более шести тонн красной и черной икры в Подмосковье, двое организаторов задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками Межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" пресекли незаконный оборот икры без предусмотренной законодательством маркировки", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, подпольный цех был в ангаре на территории промышленной зоны в городе Люберцы. Злоумышленники расфасовывали имитированную икру в банки, а затем сбывали ее под видом настоящей крупными партиями в Московской области и близлежащих регионах. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на производстве и в складских помещениях изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками, пустые емкости. Также обнаружена красная и черная икра, расфасованная в жестяные и стеклянные банки, на которые не нанесена информация, предусмотренная законодательством России. Общий вес изъятой продукции составил более шести тонн. Ее образцы направлены на экспертизу", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), которые соединены в одно производство. Полицейские установили предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и один местный житель. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий, заключили в ведомстве.

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