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В ЕС потребовали вернуть квоты на импорт украинской агропродукции - 25.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС потребовали вернуть квоты на импорт украинской агропродукции
В ЕС потребовали вернуть квоты на импорт украинской агропродукции - 25.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС потребовали вернуть квоты на импорт украинской агропродукции
Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призывают вернуться к квотам на импорт украинской агропродукции, которые были установлены... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:57+0300
2025-02-25T10:58+0300
политика
сельское хозяйство
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призывают вернуться к квотам на импорт украинской агропродукции, которые были установлены соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС и отменены в 2022 году в качестве поддержки, сообщил польский министр Чеслав Секерский. В июне 2022 года Евросоюз временно отменил пошлины на все товары из Украины сроком на год, чтобы помочь стране увеличить экспорт. Однако это привело к сложностям со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года режим беспошлинной торговли был продлен до июня 2024 года. В феврале 2024 года представители стран ЕС согласовали дальнейшее продление отмены пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции еще на год. Предложение по торговым мерам предусматривает продление приостановки до 5 июня 2025 года. Стоит отметить, что в июле ЕС вернул пошлины на украинский сахар и куриные яйца до конца года из-за превышения установленных лимитов на импорт."Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призвали вернуться к довоенным квотам на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Во время встречи европейских министров сельского хозяйства этот вопрос активно обсуждался, однако Польша пока не поддерживает эту инициативу", - приводит слова Секерского корреспондент украинского телеканала "Общественное". Министр подчеркнул, что дальнейшие торговые решения будут зависеть от развития ситуации на Украине и возможных изменений в торговой политике Европейского союза. По его информации, на 13 марта назначено заседание межправительственной комиссии для обсуждения регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией.Таким образом, Секерский пояснил, на данный момент Польша занимает нейтральную позицию по вопросу возвращения к квотам и ожидает проведения консультаций для достижения компромиссных решений.С марта 2022 года Еврокомиссия запустила "маршруты солидарности" - сухопутные и речные пути для экспорта украинского зерна. Изначально предполагалось, что зерно будет поставляться на мировой рынок, что позволило бы Украине увеличить экспортные доходы. Однако из-за логистических проблем большая часть вывозимой агропродукции осталась в соседних с Украиной странах ЕС, что уже осенью 2022 года привело к кризису перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный избытком украинского зерна. Еврокомиссия ввела временные ограничения, направленные на решение логистических проблем в приграничных странах ЕС. Ограничения предусматривали, что украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена могли по-прежнему свободно перемещаться во всех странах ЕС, за исключением пяти приграничных. В свою очередь, эти страны обязались отменить свои односторонние ограничения в отношении украинской сельхозпродукции.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, болгария, венгрия, ес
Политика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС
10:57 25.02.2025 (обновлено: 10:58 25.02.2025)
 
В ЕС потребовали вернуть квоты на импорт украинской агропродукции

Секерский: в странах ЕС требуют вернуть квоты на импорт агропродукции из Украины

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призывают вернуться к квотам на импорт украинской агропродукции, которые были установлены соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС и отменены в 2022 году в качестве поддержки, сообщил польский министр Чеслав Секерский.
В июне 2022 года Евросоюз временно отменил пошлины на все товары из Украины сроком на год, чтобы помочь стране увеличить экспорт. Однако это привело к сложностям со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года режим беспошлинной торговли был продлен до июня 2024 года. В феврале 2024 года представители стран ЕС согласовали дальнейшее продление отмены пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции еще на год. Предложение по торговым мерам предусматривает продление приостановки до 5 июня 2025 года. Стоит отметить, что в июле ЕС вернул пошлины на украинский сахар и куриные яйца до конца года из-за превышения установленных лимитов на импорт.
"Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призвали вернуться к довоенным квотам на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Во время встречи европейских министров сельского хозяйства этот вопрос активно обсуждался, однако Польша пока не поддерживает эту инициативу", - приводит слова Секерского корреспондент украинского телеканала "Общественное".
Министр подчеркнул, что дальнейшие торговые решения будут зависеть от развития ситуации на Украине и возможных изменений в торговой политике Европейского союза. По его информации, на 13 марта назначено заседание межправительственной комиссии для обсуждения регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией.
Таким образом, Секерский пояснил, на данный момент Польша занимает нейтральную позицию по вопросу возвращения к квотам и ожидает проведения консультаций для достижения компромиссных решений.
С марта 2022 года Еврокомиссия запустила "маршруты солидарности" - сухопутные и речные пути для экспорта украинского зерна. Изначально предполагалось, что зерно будет поставляться на мировой рынок, что позволило бы Украине увеличить экспортные доходы. Однако из-за логистических проблем большая часть вывозимой агропродукции осталась в соседних с Украиной странах ЕС, что уже осенью 2022 года привело к кризису перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный избытком украинского зерна. Еврокомиссия ввела временные ограничения, направленные на решение логистических проблем в приграничных странах ЕС. Ограничения предусматривали, что украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена могли по-прежнему свободно перемещаться во всех странах ЕС, за исключением пяти приграничных. В свою очередь, эти страны обязались отменить свои односторонние ограничения в отношении украинской сельхозпродукции.
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