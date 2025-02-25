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Фондовые индексы АТР снижаются на ожидании сведений политики Китая

Фондовые индексы АТР снижаются на ожидании сведений политики Китая - 25.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются на ожидании сведений политики Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются на ожидании решений правительства Китая относительно... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются на ожидании решений правительства Китая относительно фискальной и монетарной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3 368,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,04%, до 2 092,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,71%, до 23 176,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,39%, до 2 634,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,62%, до 8 257,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,38%, до 38 247,5 пункта. "Мы, вероятно, следим за "перетягиванием каната" между ограничениями Трампа по отношению к Китаю и покупкой на просадках китайскими инвесторами акций в Гонконге", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee). "Мы ожидаем, что давление сохранится до тех пор, пока Пекин не начнет объявлять основные направления своей фискальной и денежно-кредитной политики на предстоящем Всекитайском собрании народных представителей, которое состоится в начале марта", - добавил аналитик.

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рынки, торги, индексы, китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi