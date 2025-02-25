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Фондовые индексы Европы колеблются
Фондовые индексы Европы колеблются - 25.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы колеблются
Основные фондовые индексы Европы не демонстрируют однозначной динамики в период выхода корпоративных новостей, и в целом равновесно стабильны, свидетельствуют... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:33+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не демонстрируют однозначной динамики в период выхода корпоративных новостей, и в целом равновесно стабильны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,17%, до 8 673,64 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,06%, до 8 086,42 пункта, немецкий DAX - на 0,04%, до 222.412,63 пункта. Во вторник инвесторы следят за корпоративными новостями. Так, акции Unilever в Германии снижаются в цене на 1,7% после того, как компания объявила о смене главы компании: с 1 марта финдиректор Фернандо Фернандес (Fernando Fernandez) сменит на этой должности Хайна Шумахера (Hein Schumacher). Бумаги французского концерна Renault дешевеют на 1,76% после того, как аналитики Jefferies понизил рейтинг акций компании до "держать" с "покупать". Акции Tesla в Германии cнижаются в цене на 1,63%. В понедельник Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе в январе снизились на 2,6% в годовом выражении, до 831 тысячи. При этом продажи электромобилей Tesla в ЕС в январе сократились почти вдвое, до 7 517 машин. Также в этот день вышли макроэкономические данные. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сохранил оценку снижения ВВП Германии с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале на 0,2%.
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рынки, индексы, торги, германия, европа, tesla, ес, dax, renault duster
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Tesla, ЕС, DAX, Renault Duster
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не демонстрируют однозначной динамики в период выхода корпоративных новостей, и в целом равновесно стабильны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,17%, до 8 673,64 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,06%, до 8 086,42 пункта, немецкий DAX - на 0,04%, до 222.412,63 пункта.
Во вторник инвесторы следят за корпоративными новостями. Так, акции Unilever в Германии снижаются в цене на 1,7% после того, как компания объявила о смене главы компании: с 1 марта финдиректор Фернандо Фернандес (Fernando Fernandez) сменит на этой должности Хайна Шумахера (Hein Schumacher).
Бумаги французского концерна Renault дешевеют на 1,76% после того, как аналитики Jefferies понизил рейтинг акций компании до "держать" с "покупать".
Акции Tesla в Германии cнижаются в цене на 1,63%. В понедельник Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе в январе снизились на 2,6% в годовом выражении, до 831 тысячи. При этом продажи электромобилей Tesla в ЕС в январе сократились почти вдвое, до 7 517 машин.
Также в этот день вышли макроэкономические данные. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сохранил оценку снижения ВВП Германии с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале на 0,2%.
Destatis сохранил оценку снижения ВВП Германии