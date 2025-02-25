https://1prime.ru/20250225/indoneziya-855249888.html

Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты

Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты - 25.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты

Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T20:39+0300

2025-02-25T20:39+0300

2025-02-25T20:39+0300

энергетика

россия

индонезия

атомная энергетика

возобновляемая энергия

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций, сообщает Минэнерго РФ. В рамках визита российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Индонезию замминистра энергетики Роман Маршавин провел ряд двухсторонних встреч с энергетическими компаниями и представителями органов власти республики. "Стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Рассматриваются совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций", - говорится в сообщении. В Минэнерго РФ указали также, что отдельно были рассмотрены вопросы стандартизации и трансфера технологий. "Российские компании готовы предложить технологии для противоаварийного управления энергосистемами, а также поставлять оборудование для генерации", - добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20250211/peregovory-854834529.html

индонезия

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россия, индонезия, атомная энергетика, возобновляемая энергия