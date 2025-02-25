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Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты
Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты - 25.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты
Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T20:39+0300
2025-02-25T20:39+0300
энергетика
россия
индонезия
атомная энергетика
возобновляемая энергия
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций, сообщает Минэнерго РФ. В рамках визита российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Индонезию замминистра энергетики Роман Маршавин провел ряд двухсторонних встреч с энергетическими компаниями и представителями органов власти республики. "Стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Рассматриваются совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций", - говорится в сообщении. В Минэнерго РФ указали также, что отдельно были рассмотрены вопросы стандартизации и трансфера технологий. "Российские компании готовы предложить технологии для противоаварийного управления энергосистемами, а также поставлять оборудование для генерации", - добавили в министерстве.
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россия, индонезия, атомная энергетика, возобновляемая энергия
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, атомная энергетика, возобновляемая энергия
20:39 25.02.2025
 
Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты

РФ и Индонезия обсуждают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаГород Джокьякарта, Индонезия
Город Джокьякарта, Индонезия - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций, сообщает Минэнерго РФ.
В рамках визита российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Индонезию замминистра энергетики Роман Маршавин провел ряд двухсторонних встреч с энергетическими компаниями и представителями органов власти республики.
"Стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Рассматриваются совместные проекты в сфере атомной и возобновляемой энергетики, включая строительство атомных и солнечных электростанций, а также модернизацию гидроэлектростанций", - говорится в сообщении.
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В Минэнерго РФ указали также, что отдельно были рассмотрены вопросы стандартизации и трансфера технологий.
"Российские компании готовы предложить технологии для противоаварийного управления энергосистемами, а также поставлять оборудование для генерации", - добавили в министерстве.
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯатомная энергетикавозобновляемая энергия
 
 
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