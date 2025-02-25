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Информация из региональных реестров риелторов может стать платной
Информация из региональных реестров риелторов может стать платной - 25.02.2025, ПРАЙМ
Информация из региональных реестров риелторов может стать платной
Информация из региональных реестров риелторов, которые предполагается создать в России, может стать платной, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T00:17+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Информация из региональных реестров риелторов, которые предполагается создать в России, может стать платной, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, автор законопроекта о регулировании риелторской деятельности Светлана Разворотнева.
Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект, описывающий правовые основы риелторской деятельности. Согласно нововведению, через "Госуслуги" планируется собирать риелторов в специальные реестры. Как отмечала в начале февраля Разворотнева, законопроект планируется доработать в течение нескольких недель. В том числе она указывала, что создание региональных реестров будет правом, а не обязанностью субъектов.
Согласно доработанной версии законопроекта (имеется в распоряжении РИА Недвижимость), регионы смогут взимать сбор за предоставление информации из реестра.
"Субъекты РФ имеют право взимать сборы за рассмотрение заявок на предоставление права на оказание услуг по недвижимости, предоставление выписок из регионального реестра, внесение в региональный реестр записей об изменении информации и прекращении права на оказание услуг по недвижимости, за ведение регионального реестра. Размеры таких сборов устанавливаются субъектами РФ самостоятельно, не превышая максимальные размеры, установленные правительством РФ", - говорится в тексте законопроекта.
Как уточила РИА Недвижимость Разворотнева, законопроект еще не внесен в Госдуму. На данный момент он находится на стадии отправки в правительство для предварительного отзыва.
Согласно новшеству, чтобы попасть в реестр, физические и юридические лица должны будут подходить по ряду требований: быть зарегистрированными на территории России, соответствовать профессиональному стандарту, иметь высшее юридическое образование или договор с имеющим его лицом. Предполагается, что заниматься риелторской деятельностью не смогут недобросовестные предприниматели и лица, осужденные по особо тяжким статьям.
В законопроекте отмечается, что сведения в региональных реестрах являются открытыми и общедоступными, а граждане и юрлица могут получить данные из них по запросу, в том числе через портал госуслуг.
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Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Госдума
Информация из региональных реестров риелторов может стать платной
Депутат Разворотнева: информация из региональных реестров риелторов может стать платной
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Информация из региональных реестров риелторов, которые предполагается создать в России, может стать платной, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, автор законопроекта о регулировании риелторской деятельности Светлана Разворотнева.
Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект, описывающий правовые основы риелторской деятельности. Согласно нововведению, через "Госуслуги" планируется собирать риелторов в специальные реестры. Как отмечала в начале февраля Разворотнева, законопроект планируется доработать в течение нескольких недель. В том числе она указывала, что создание региональных реестров будет правом, а не обязанностью субъектов.
Согласно доработанной версии законопроекта (имеется в распоряжении РИА Недвижимость), регионы смогут взимать сбор за предоставление информации из реестра.
"Субъекты РФ имеют право взимать сборы за рассмотрение заявок на предоставление права на оказание услуг по недвижимости, предоставление выписок из регионального реестра, внесение в региональный реестр записей об изменении информации и прекращении права на оказание услуг по недвижимости, за ведение регионального реестра. Размеры таких сборов устанавливаются субъектами РФ самостоятельно, не превышая максимальные размеры, установленные правительством РФ", - говорится в тексте законопроекта.
Как уточила РИА Недвижимость Разворотнева, законопроект еще не внесен в Госдуму. На данный момент он находится на стадии отправки в правительство для предварительного отзыва.
Согласно новшеству, чтобы попасть в реестр, физические и юридические лица должны будут подходить по ряду требований: быть зарегистрированными на территории России, соответствовать профессиональному стандарту, иметь высшее юридическое образование или договор с имеющим его лицом. Предполагается, что заниматься риелторской деятельностью не смогут недобросовестные предприниматели и лица, осужденные по особо тяжким статьям.
В законопроекте отмечается, что сведения в региональных реестрах являются открытыми и общедоступными, а граждане и юрлица могут получить данные из них по запросу, в том числе через портал госуслуг.