Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250225/investory-855232544.html
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США - 25.02.2025, ПРАЙМ
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США
С 10 марта 2025 года российские инвесторы смогут воспользоваться новым инвестиционным инструментом на отечественном рынке – контрактами на разницу (CFD). Для... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:17+0300
2025-02-25T12:32+0300
биржевые торги
биржи сша
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. С 10 марта 2025 года российские инвесторы смогут воспользоваться новым инвестиционным инструментом на отечественном рынке – контрактами на разницу (CFD). Для торговли будут доступны российские и зарубежные фондовые индексы, акции ведущих мировых компаний, а также золото, нефть и другие финансовые инструменты, сообщила "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.. Совершать сделки с CFD могут даже неквалифицированные инвесторы, так как инструмент отличается максимальной доступностью и безопасностью. CFD является востребованным инструментом для трейдеров по всему миру, особенно в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, Сингапуре и ОАЭ. Это нововведение стало возможным благодаря решению Банка России от 20 февраля 2025 года, согласно которому российским лицензированным форекс-дилерам разрешено предлагать розничным инвесторам производные финансовые инструменты. "Популярность инвестиционного инструмента связана с гибкостью регулирования и доступностью маржинальной торговли", - объяснила Проценко. Для россиян продукт будет интересен, прежде всего, за счет низкого порога входа, возможности использовать кредитное плечо, отсутствия комиссий и низких спредов, что выгодно отличает CFD от биржевых инструментов, а также независимости от зарубежных брокеров, добавила она. Санкции Евросоюза и США не смогут ограничить доступ российских участников рынка к новому инструменту. "Российский̆ инвестиционный рынок расширяет возможности для инвесторов и трейдеров. CFD на нефть и золото будут интересны розничным инвесторам благодаря привлекательным торговым условиям: начиная от спреда, плеча, времени торговли, и заканчивая тем, что клиент застрахован у форекс-дилера от образования нулевого и отрицательного баланса на счете. Кроме того, риски санкций и блокировки в данном инструменте отсутствуют", - подчеркнула Проценко. На внебиржевом валютном рынке у россиян по-прежнему остаются самыми востребованными финансовые инструменты с долларом, евро, британским фунтом и иеной. С начала года рубль укрепился на 13,5%. На фоне усиления позиций рубля интерес к рынку и активность трейдеров на нем продолжают расти, заключила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, биржи сша, инвестиции
биржевые торги, биржи США, инвестиции
12:17 25.02.2025 (обновлено: 12:32 25.02.2025)
 
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США

CFD-контракты дают инвесторам из РФ доступ к инструментам фондового рынка США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. С 10 марта 2025 года российские инвесторы смогут воспользоваться новым инвестиционным инструментом на отечественном рынке – контрактами на разницу (CFD). Для торговли будут доступны российские и зарубежные фондовые индексы, акции ведущих мировых компаний, а также золото, нефть и другие финансовые инструменты, сообщила "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко..
Совершать сделки с CFD могут даже неквалифицированные инвесторы, так как инструмент отличается максимальной доступностью и безопасностью. CFD является востребованным инструментом для трейдеров по всему миру, особенно в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, Сингапуре и ОАЭ.
Это нововведение стало возможным благодаря решению Банка России от 20 февраля 2025 года, согласно которому российским лицензированным форекс-дилерам разрешено предлагать розничным инвесторам производные финансовые инструменты.
"Популярность инвестиционного инструмента связана с гибкостью регулирования и доступностью маржинальной торговли", - объяснила Проценко. Для россиян продукт будет интересен, прежде всего, за счет низкого порога входа, возможности использовать кредитное плечо, отсутствия комиссий и низких спредов, что выгодно отличает CFD от биржевых инструментов, а также независимости от зарубежных брокеров, добавила она.
Санкции Евросоюза и США не смогут ограничить доступ российских участников рынка к новому инструменту.
"Российский̆ инвестиционный рынок расширяет возможности для инвесторов и трейдеров. CFD на нефть и золото будут интересны розничным инвесторам благодаря привлекательным торговым условиям: начиная от спреда, плеча, времени торговли, и заканчивая тем, что клиент застрахован у форекс-дилера от образования нулевого и отрицательного баланса на счете. Кроме того, риски санкций и блокировки в данном инструменте отсутствуют", - подчеркнула Проценко.
На внебиржевом валютном рынке у россиян по-прежнему остаются самыми востребованными финансовые инструменты с долларом, евро, британским фунтом и иеной. С начала года рубль укрепился на 13,5%. На фоне усиления позиций рубля интерес к рынку и активность трейдеров на нем продолжают расти, заключила она.
 
биржевые торгибиржи СШАинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала