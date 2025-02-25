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Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США

Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США - 25.02.2025, ПРАЙМ

Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США

С 10 марта 2025 года российские инвесторы смогут воспользоваться новым инвестиционным инструментом на отечественном рынке – контрактами на разницу (CFD). Для... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:17+0300

2025-02-25T12:17+0300

2025-02-25T12:32+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. С 10 марта 2025 года российские инвесторы смогут воспользоваться новым инвестиционным инструментом на отечественном рынке – контрактами на разницу (CFD). Для торговли будут доступны российские и зарубежные фондовые индексы, акции ведущих мировых компаний, а также золото, нефть и другие финансовые инструменты, сообщила "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.. Совершать сделки с CFD могут даже неквалифицированные инвесторы, так как инструмент отличается максимальной доступностью и безопасностью. CFD является востребованным инструментом для трейдеров по всему миру, особенно в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, Сингапуре и ОАЭ. Это нововведение стало возможным благодаря решению Банка России от 20 февраля 2025 года, согласно которому российским лицензированным форекс-дилерам разрешено предлагать розничным инвесторам производные финансовые инструменты. "Популярность инвестиционного инструмента связана с гибкостью регулирования и доступностью маржинальной торговли", - объяснила Проценко. Для россиян продукт будет интересен, прежде всего, за счет низкого порога входа, возможности использовать кредитное плечо, отсутствия комиссий и низких спредов, что выгодно отличает CFD от биржевых инструментов, а также независимости от зарубежных брокеров, добавила она. Санкции Евросоюза и США не смогут ограничить доступ российских участников рынка к новому инструменту. "Российский̆ инвестиционный рынок расширяет возможности для инвесторов и трейдеров. CFD на нефть и золото будут интересны розничным инвесторам благодаря привлекательным торговым условиям: начиная от спреда, плеча, времени торговли, и заканчивая тем, что клиент застрахован у форекс-дилера от образования нулевого и отрицательного баланса на счете. Кроме того, риски санкций и блокировки в данном инструменте отсутствуют", - подчеркнула Проценко. На внебиржевом валютном рынке у россиян по-прежнему остаются самыми востребованными финансовые инструменты с долларом, евро, британским фунтом и иеной. С начала года рубль укрепился на 13,5%. На фоне усиления позиций рубля интерес к рынку и активность трейдеров на нем продолжают расти, заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, биржи сша, инвестиции