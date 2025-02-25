https://1prime.ru/20250225/investory-855237462.html

Неопытным инвесторам на бирже стали доступны свыше 200 выпусков облигаций

Неопытным инвесторам на бирже стали доступны свыше 200 выпусков облигаций - 25.02.2025, ПРАЙМ

Неопытным инвесторам на бирже стали доступны свыше 200 выпусков облигаций

Свыше 200 выпусков облигаций дополнительно стали доступны на Московской бирже неквалифицированным инвесторам без тестирования, говорится в сообщении торговой... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:41+0300

2025-02-25T13:41+0300

2025-02-25T13:41+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 200 выпусков облигаций дополнительно стали доступны на Московской бирже неквалифицированным инвесторам без тестирования, говорится в сообщении торговой площадки. "Неквалифицированные инвесторы получили возможность без прохождения тестирования покупать на Московской бирже корпоративные облигации с рейтингом "А+" и выше. Таким образом, неквалифицированным инвесторам без тестирования стали доступны для покупки еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1,9 триллиона рублей", - сказано в сообщении. Ранее эти бумаги могли приобретать только квалифицированные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы после тестирования. Общее количество долговых ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам без тестирования, увеличилось почти до 700. Банк России ранее в феврале расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов, разрешив им без тестирования покупать корпоративные облигации с рейтингом не ниже "А+" (кроме бумаг, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Раньше неквалифицированные инвесторы могли приобретать без тестирования только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже "ААА". Теперь в перечень бумаг для покупки добавлены корпоративные долговые ценные бумаги, которым присвоен хотя бы один из следующих кредитных рейтингов: "ruА+" по шкале агентства "Эксперт РА"; "А+(RU)" по шкале агентства АКРА; "А+.ru" по шкале НКР; "А+|ru|" по шкале агентства НРА.

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