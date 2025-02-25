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Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40% - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%
Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%
Благодаря программе льготного кредитования под 2%, объемы жилищного строительства в арктических регионах России увеличились на 40%, заявил глава... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:53+0300
2025-02-25T16:53+0300
недвижимость
бизнес
арктика
архангельская область
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Благодаря программе льготного кредитования под 2%, объемы жилищного строительства в арктических регионах России увеличились на 40%, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Наличие доступного жилья — один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли. За полный год работы программы объем строящегося жилья в АЗРФ вырос на 40%", - цитирует Чекункова Telegram-канал Минвостокразвития.В Архангельской области, где строится 667 тысяч квадратных метров жилья (15 тысяч квартир), зафиксирован рост жилищного строительства на 32%. В Ямало-Ненецком автономном округе строится 278 тысяч квадратных метров (5 тысяч квартир), что на 40% больше, чем ранее. В Мурманской области рост жилищного строительства составил впечатляющие 1060%, где сейчас возводят 58 тысяч квадратных метров жилья (1 тысяча квартир). Примечательно, что на момент старта программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" в январе 2024 года в Мурманской области строился всего один дом на 90 квартир.Программа "Дальневосточная ипотека" была распространена на Арктическую зону Российской Федерации в ноябре 2023 года.
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недвижимость, бизнес, арктика, архангельская область, алексей чекунков, минвостокразвития
Недвижимость, Бизнес, АРКТИКА, Архангельская область, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
16:53 25.02.2025
 
Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%

Минвосток: с льготной ипотекой объемы строительства жилья в Арктике выросли на 40%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых многоэтажных домов.
Строительство новых многоэтажных домов. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Благодаря программе льготного кредитования под 2%, объемы жилищного строительства в арктических регионах России увеличились на 40%, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Наличие доступного жилья — один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли. За полный год работы программы объем строящегося жилья в АЗРФ вырос на 40%", - цитирует Чекункова Telegram-канал Минвостокразвития.
В Архангельской области, где строится 667 тысяч квадратных метров жилья (15 тысяч квартир), зафиксирован рост жилищного строительства на 32%. В Ямало-Ненецком автономном округе строится 278 тысяч квадратных метров (5 тысяч квартир), что на 40% больше, чем ранее. В Мурманской области рост жилищного строительства составил впечатляющие 1060%, где сейчас возводят 58 тысяч квадратных метров жилья (1 тысяча квартир). Примечательно, что на момент старта программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" в январе 2024 года в Мурманской области строился всего один дом на 90 квартир.
Программа "Дальневосточная ипотека" была распространена на Арктическую зону Российской Федерации в ноябре 2023 года.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2%, заявил Минфин
10:13
 
НедвижимостьБизнесАРКТИКААрхангельская областьАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
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