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Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%

Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40% - 25.02.2025, ПРАЙМ

Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%

Благодаря программе льготного кредитования под 2%, объемы жилищного строительства в арктических регионах России увеличились на 40%, заявил глава... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T16:53+0300

2025-02-25T16:53+0300

2025-02-25T16:53+0300

недвижимость

бизнес

арктика

архангельская область

алексей чекунков

минвостокразвития

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Благодаря программе льготного кредитования под 2%, объемы жилищного строительства в арктических регионах России увеличились на 40%, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Наличие доступного жилья — один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли. За полный год работы программы объем строящегося жилья в АЗРФ вырос на 40%", - цитирует Чекункова Telegram-канал Минвостокразвития.В Архангельской области, где строится 667 тысяч квадратных метров жилья (15 тысяч квартир), зафиксирован рост жилищного строительства на 32%. В Ямало-Ненецком автономном округе строится 278 тысяч квадратных метров (5 тысяч квартир), что на 40% больше, чем ранее. В Мурманской области рост жилищного строительства составил впечатляющие 1060%, где сейчас возводят 58 тысяч квадратных метров жилья (1 тысяча квартир). Примечательно, что на момент старта программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" в январе 2024 года в Мурманской области строился всего один дом на 90 квартир.Программа "Дальневосточная ипотека" была распространена на Арктическую зону Российской Федерации в ноябре 2023 года.

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арктика

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недвижимость, бизнес, арктика, архангельская область, алексей чекунков, минвостокразвития