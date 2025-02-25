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Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250225/ipoteka-855247292.html
Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента
Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента
Ипотечное кредитование в России январе снизилось на 0,2% после роста на 0,4% в декабре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:47+0300
2025-02-25T18:47+0300
экономика
банки
банк россии
ипотека
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России январе снизилось на 0,2% после роста на 0,4% в декабре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в январе". "Ипотека сократилась на 0,2% после умеренного роста на 0,4% в декабре. Январское снижение связано с длинными праздниками", - говорится в материалах. Регулятор отмечает, что в январе в сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в два раза (до 127 миллиардов с 291 миллиарда рублей), но это характерно для января из-за длинных праздников. "По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти", - подчеркивается в материалах. "Сокращение было в том числе в сегменте льготной ипотеки до 106 миллиардов с 234 миллиардов рублей. По самой востребованной программе "Семейная ипотека" выдано 90 миллиардов рублей (193 миллиарда рублей в декабре). Частично это может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование)", - отмечает ЦБ. При этом выдачи рыночной ипотеки в январе, по данным ЦБ, также значительно сократились - до 21 миллиарда рублей с 57 миллиардов рублей в декабре.
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банки, банк россии, ипотека
Экономика, Банки, Банк России, ипотека
18:47 25.02.2025
 
Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента

Ипотечное кредитование в России в январе снизилось на 0,2 процента после роста в декабре

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России январе снизилось на 0,2% после роста на 0,4% в декабре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в январе".
"Ипотека сократилась на 0,2% после умеренного роста на 0,4% в декабре. Январское снижение связано с длинными праздниками", - говорится в материалах.
Регулятор отмечает, что в январе в сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в два раза (до 127 миллиардов с 291 миллиарда рублей), но это характерно для января из-за длинных праздников. "По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти", - подчеркивается в материалах.
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"Сокращение было в том числе в сегменте льготной ипотеки до 106 миллиардов с 234 миллиардов рублей. По самой востребованной программе "Семейная ипотека" выдано 90 миллиардов рублей (193 миллиарда рублей в декабре). Частично это может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование)", - отмечает ЦБ.
При этом выдачи рыночной ипотеки в январе, по данным ЦБ, также значительно сократились - до 21 миллиарда рублей с 57 миллиардов рублей в декабре.
 
ЭкономикаБанкиБанк Россииипотека
 
 
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