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Госслужащие США подали иск против администрации Трампа
Госслужащие США подали иск против администрации Трампа - 25.02.2025, ПРАЙМ
Госслужащие США подали иск против администрации Трампа
Профсоюзы, представляющие тысячи федеральных служащих, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за электронного письма с требованием... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:55+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Профсоюзы, представляющие тысячи федеральных служащих, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за электронного письма с требованием отчитаться о выполненной за прошлую неделю работе или быть уволенными, сообщает портал Axios. "Государственное агентство, отправившее электронное письмо с требованием отчитаться о том, что сотрудники сделали на прошлой неделе, не имеет права уволить работников за отсутствие ответа", - утверждается в измененном иске, поданном в понедельник от имени федеральных служащих. Измененная версия иска является дополнением к ранее поданному иску коалицией профсоюзов, в том числе AFL-CIO и Американским союзом государственных служащих. Иск оспаривает законность массовых увольнений работников на испытательном сроке - тех, кто работает в своих должностях лишь короткое время. По данным иска, десятки тысяч таких работников были уволены. Кроме того, в иске утверждается, что только федеральные агентства имеют полномочия нанимать и увольнять своих работников. Ранее глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. Позднее телеканал CBS сообщал, что Управление кадровой службы (OPM) США разрешило ведомствам отвечать на директиву по собственному усмотрению.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Госслужащие США подали иск против администрации Трампа
Axios: госслужащие США подали иск против администрации Трампа из-за отчетов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Профсоюзы, представляющие тысячи федеральных служащих, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за электронного письма с требованием отчитаться о выполненной за прошлую неделю работе или быть уволенными, сообщает портал Axios.
"Государственное агентство, отправившее электронное письмо с требованием отчитаться о том, что сотрудники сделали на прошлой неделе, не имеет права уволить работников за отсутствие ответа", - утверждается в измененном иске, поданном в понедельник от имени федеральных служащих.
Измененная версия иска является дополнением к ранее поданному иску коалицией профсоюзов, в том числе AFL-CIO и Американским союзом государственных служащих. Иск оспаривает законность массовых увольнений работников на испытательном сроке - тех, кто работает в своих должностях лишь короткое время.
По данным иска, десятки тысяч таких работников были уволены. Кроме того, в иске утверждается, что только федеральные агентства имеют полномочия нанимать и увольнять своих работников.
Ранее глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. Позднее телеканал CBS сообщал, что Управление кадровой службы (OPM) США разрешило ведомствам отвечать на директиву по собственному усмотрению.
Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском