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Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым

Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым - 25.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым

Европейский союз (ЕС) заинтересован в поставках лития и титана из Украины, однако соглашение между странами по критически важным минералам имеет ряд... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T17:58+0300

2025-02-25T17:58+0300

2025-02-25T17:58+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) заинтересован в поставках лития и титана из Украины, однако соглашение между странами по критически важным минералам имеет ряд препятствий, среди которых длительные сроки реализации проектов и высокая себестоимость добычи на Украине при низкой стоимости самих металлов, следует из комментария начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова для РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее во вторник сообщил, что ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам. "В случае договоренностей по критически важным материалам, Европа может быть потенциально заинтересована в поставках лития и титана", - прокомментировал перспективы соглашения между ЕС и Украиной эксперт. По его словам, создание новых производств в литиевом и титановом секторе "потребует значительных финансовых и технологических ресурсов и займет несколько лет в плане реализации проектов". Цикл производства ряда авиационных деталей из титана доходит до 4-6 месяцев, отметил аналитик. "Еще одним барьером для реализации новых проектов является текущий низкий уровень цен на критически важные материалы, что поднимает вопросы о экономической привлекательности проектов. Например при цене лития около 10 тысяч долларов за тонну, себестоимость добычи на Украине оценивается экспертами на уровне более 12 тысяч долларов за тонну", - добавил Красноженов. Суммарно Германия, Франция и Венгрия занимают около 6-7% на рынке литиево-ионных батарей, подчеркнул значение импорта данного металла для ЕС эксперт. Кроме того, европейским потребителям приходится ориентироваться на поставки титана из Китая, хотя ранее часть этого рынка занимала Россия. Так, например, более 50% поставок титана для Airbus приходилось на РФ, также российский металл закупал французский поставщик двигателей и шасси для авиационной промышленности Safran Group, заключил аналитик.

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украина, полезные ископаемые, ес, альфа-банк