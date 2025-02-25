Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/iskopaemye-855246349.html
Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым
Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым
Европейский союз (ЕС) заинтересован в поставках лития и титана из Украины, однако соглашение между странами по критически важным минералам имеет ряд... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:58+0300
2025-02-25T17:58+0300
экономика
украина
полезные ископаемые
ес
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) заинтересован в поставках лития и титана из Украины, однако соглашение между странами по критически важным минералам имеет ряд препятствий, среди которых длительные сроки реализации проектов и высокая себестоимость добычи на Украине при низкой стоимости самих металлов, следует из комментария начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова для РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее во вторник сообщил, что ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам. "В случае договоренностей по критически важным материалам, Европа может быть потенциально заинтересована в поставках лития и титана", - прокомментировал перспективы соглашения между ЕС и Украиной эксперт. По его словам, создание новых производств в литиевом и титановом секторе "потребует значительных финансовых и технологических ресурсов и займет несколько лет в плане реализации проектов". Цикл производства ряда авиационных деталей из титана доходит до 4-6 месяцев, отметил аналитик. "Еще одним барьером для реализации новых проектов является текущий низкий уровень цен на критически важные материалы, что поднимает вопросы о экономической привлекательности проектов. Например при цене лития около 10 тысяч долларов за тонну, себестоимость добычи на Украине оценивается экспертами на уровне более 12 тысяч долларов за тонну", - добавил Красноженов. Суммарно Германия, Франция и Венгрия занимают около 6-7% на рынке литиево-ионных батарей, подчеркнул значение импорта данного металла для ЕС эксперт. Кроме того, европейским потребителям приходится ориентироваться на поставки титана из Китая, хотя ранее часть этого рынка занимала Россия. Так, например, более 50% поставок титана для Airbus приходилось на РФ, также российский металл закупал французский поставщик двигателей и шасси для авиационной промышленности Safran Group, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20250225/ukraina-855220634.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, полезные ископаемые, ес, альфа-банк
Экономика, УКРАИНА, полезные ископаемые, ЕС, Альфа-банк
17:58 25.02.2025
 
Эксперт прокомментировал соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым

Эксперт Красноженов: соглашение между ЕС и Украиной по ископаемым имеет ряд препятствий

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) заинтересован в поставках лития и титана из Украины, однако соглашение между странами по критически важным минералам имеет ряд препятствий, среди которых длительные сроки реализации проектов и высокая себестоимость добычи на Украине при низкой стоимости самих металлов, следует из комментария начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова для РИА Новости.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее во вторник сообщил, что ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам.
"В случае договоренностей по критически важным материалам, Европа может быть потенциально заинтересована в поставках лития и титана", - прокомментировал перспективы соглашения между ЕС и Украиной эксперт.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Украина потеряла значительную часть месторождений полезных ископаемых
04:15
По его словам, создание новых производств в литиевом и титановом секторе "потребует значительных финансовых и технологических ресурсов и займет несколько лет в плане реализации проектов". Цикл производства ряда авиационных деталей из титана доходит до 4-6 месяцев, отметил аналитик.
"Еще одним барьером для реализации новых проектов является текущий низкий уровень цен на критически важные материалы, что поднимает вопросы о экономической привлекательности проектов. Например при цене лития около 10 тысяч долларов за тонну, себестоимость добычи на Украине оценивается экспертами на уровне более 12 тысяч долларов за тонну", - добавил Красноженов.
Суммарно Германия, Франция и Венгрия занимают около 6-7% на рынке литиево-ионных батарей, подчеркнул значение импорта данного металла для ЕС эксперт. Кроме того, европейским потребителям приходится ориентироваться на поставки титана из Китая, хотя ранее часть этого рынка занимала Россия. Так, например, более 50% поставок титана для Airbus приходилось на РФ, также российский металл закупал французский поставщик двигателей и шасси для авиационной промышленности Safran Group, заключил аналитик.
 
ЭкономикаУКРАИНАполезные ископаемыеЕСАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала