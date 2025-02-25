https://1prime.ru/20250225/issledovanie-855220540.html

Исследование показало, как россияне ищут работу

Исследование показало, как россияне ищут работу - 25.02.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, как россияне ищут работу

Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T03:51+0300

2025-02-25T03:51+0300

2025-02-25T03:51+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы сотрудников и статьи в СМИ, говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch. "Большинство опрошенных пытаются понять корпоративную культуру компании на стадии поиска работы. Они смотрят соцсети и сайт компании (48%), читают отзывы сотрудников (47%) и статьи в СМИ (32%), спрашивают знакомых о работе и жизни в компании (30%). Не обращают внимания на этот фактор только 13% соискателей", - сказано в исследовании. По мнению респондентов, самая комфортная корпоративная культура в технологических и IT-компаниях. На втором месте - малый и средний бизнес, независимо от сферы деятельности, а на третьем - строительные компании. Для зуммеров - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - решающим фактором является атмосфера в коллективе. Миллениалам - соискателям от 28 до 40 лет - также важна атмосфера, но значимыми факторами являются ещё мотивация и внешний имидж компании. Для поколения Х (возраст 40-60 лет) важно совпадение принципов компании с их собственными. "Для большинства сотрудников всех возрастов корпоративная культура имеет большое значение, так как объединяет людей в команде (60%), мотивирует работать (35%). Для трети она является признаком зрелости компании. Через нее проще доносить ценности бренда до рынка, команды - так полагает четверть опрошенных. Однако каждому пятому она хоть и важна, но он может работать и без нее", - посчитали аналитики. Более половины респондентов также заявили, что руководство должно проводить встречи с неформальным общением для рядовых сотрудников, корпоративные мероприятия и тимбилдинги. Чаще всего о необходимости вовлеченности команды говорили молодые люди.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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