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Исследование показало, как россияне оценивают работу с нейросетями - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, как россияне оценивают работу с нейросетями
Исследование показало, как россияне оценивают работу с нейросетями - 25.02.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне оценивают работу с нейросетями
Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:15+0300
2025-02-25T05:15+0300
технологии
экономика
общество
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) - как к халтурной", - говорится в материалах. При этом каждый второй пока не определился с оценкой. Такие участники исследования мотивируют свою позицию, в том числе и тем, что все "зависит от людей, которые управляют этими процессами". При этом россияне считают, что ИИ "принесет безработицу в будущем", а "стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов". Мужчины чаще критикуют ИИ (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях. По их мнению, результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны. Также мужчины считают, что искусственный интеллект в их специальности - "профан". Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Россияне с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием. А вот 3 из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов. Они считают, что технология значительно ускоряет и упрощает работу, помогает решать рутинные задачи и оптимизировать простые ручные действия. Кроме того, респонденты указывают, что "простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков" и "похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ".
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технологии, общество
Технологии, Экономика, Общество
05:15 25.02.2025
 
Исследование показало, как россияне оценивают работу с нейросетями

SuperJob: четверть россиян оценивают работу с помощью нейросети как халтурную

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) - как к халтурной", - говорится в материалах.
При этом каждый второй пока не определился с оценкой. Такие участники исследования мотивируют свою позицию, в том числе и тем, что все "зависит от людей, которые управляют этими процессами". При этом россияне считают, что ИИ "принесет безработицу в будущем", а "стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов".
Мужчины чаще критикуют ИИ (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях. По их мнению, результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны. Также мужчины считают, что искусственный интеллект в их специальности - "профан".
Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Россияне с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием.
А вот 3 из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов. Они считают, что технология значительно ускоряет и упрощает работу, помогает решать рутинные задачи и оптимизировать простые ручные действия. Кроме того, респонденты указывают, что "простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков" и "похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ".
 
ЭкономикаТехнологииОбщество
 
 
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